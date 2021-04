Covid, vaccinato il 19,6% della popolazione e contagi ancora in calo del 9,3%. Apre il centro vaccinale a Piacenza Expo – AUDIO

Procedono le vaccinazioni che a Piacenza hanno ormai raggiunto la media delle 1500 dosi al giorno.

Giovedì scorso l’Ausl di Piacenza ha organizzato la prima apertura serale dalle 8 a mezzanotte all’Arsenale, ma solo una cinquantina ha accettato di partecipare: “Saranno forse più utili quando inizieremo con le fasce lavorative”, spiega Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl.

“Stiamo facendo tutti i vaccini che abbiamo, avremmo anche la possibilità di aumentare il ritmo ma dipende dalle forniture”. Giovedì scorso abbiamo organizzato uno stress test, provare a fare un numero molto più alto di vaccinazioni per testare la macchina organizzativa: abbiamo fatto 2330 vaccinazioni, ma avremmo potuto farne molte di più, fino a 2700, se non fosse che molte sedute riservate ad AstraZeneca hanno fatto fatica a riempirsi.

Il 76% degli over 80 ha già ricevuto il vaccino, mentre il 10% del target ha prenotato.

Per quanto riguarda la fascia 75-79 anni, i numeri si stanno alzando: il 55% si è già vaccinato, mentre coloro che non hanno effettuato la prenotazione sono passati dal 45% al 25%.

Per quanto riguarda la fascia 70-74 anni, il 15% è già vaccinato e 6448 persone si sono già prenotate.

Per quanto riguarda gli estremamente vulnerabili, il 38% è già vaccinato, mentre il 32% deve ancora prenotarsi.

“Una macchina vaccinale rallentata dallo scarso numero di vaccini, ma la situazione è molto buona”, spiega Baldino. “Pfizer, la prossima settimana, consegnerà mille dosi in meno quindi alcune prenotazioni per la seconda dose saranno posticipate. Ovviamente sempre nei limiti che Aifa ha posto per i richiami”.

Nel frattempo domani sarà inaugurato anche il centro vaccinale allestito a Piacenza Expo.























Gli ambulatori di prossimità proseguono:

Prime dosi:

• Carpaneto, venerdì 16 Aprile

• Alta Val Tidone, sabato 17 Aprile

Seconde dosi:

• Morfasso, sabato 17 Aprile

• Lugagnano, domenica 18 Aprile

• Cadeo, martedì 20 Aprile

• Caorso, giovedì 22 Aprile

• Calendasco, domenica 25 Aprile

In termini generali l’Ausl di Piacenza ha somministrato finora 80512 dosi somministrate: significa che il 19,6% della popolazione risulta vaccinata.

Nell’ultima settimana l’Ausl ha rilevato 263 nuovi positivi, il 9,3% in meno rispetto alla settimana precedente. Un calo molto inferiore rispetto alla media regionale e alla media del Paese, ma d’altra parte Piacenza era una delle province con l’incidenza minore in tutta Italia.