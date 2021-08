Vaccini Covid, superata quota 70%: “Prossimi all’immunità di gregge”. Nuovi contagi: Piacenza in calo e in controtendenza al trend regionale e nazionale – AUDIO

All’8 agosto erano 336.912 le dosi somministrate ai piacentini, mentre i cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose sono pari al 70,8 % della popolazione target. A breve l’Ausl di Piacenza potrebbe organizzare turni speciali per permettere agli studenti tra i 12 e i 19 anni di accedere con vaccinazione completa.

Nel frattempo prosegue il programma dei punti vaccinali di prossimità:

“Il livello di copertura è buono, siamo vicini all’immunità di gregge – spiega il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino – anche i dati inerenti all’andamento epidemiologico sono buoni.

Parlando dell’andamento epidemiologico, i contagi calano del 13% rispetto alla settimana precedente. Dal 2 all’8 agosto sono stati 244 i nuovi casi, mentre dal 26 luglio al primo agosto erano stati 283. Piacenza, in questo senso, è in netta controtendenza rispetto all’Emilia Romagna, che vede una crescita del 17,5%, e al trend nazionale che vede una crescita dell’8,3%.

“Un segnale positivo, una notizia discreta. Siamo ancora su numeri abbastanza alti, però oggi rileviamo un calo: dobbiamo attendere prima di giudicare, la speranza è che sia l’inizio di un trend. Osservo le immagini delle nostre spiagge: sono veramente gremite e le persone non indossano la mascherina, speriamo che questo non abbia ricadute, ovviamente”.

Tornano a zero le nuove diagnosi nelle CRA. In termini generali, invece, le persone in isolamento perché Covid-positive sono attualmente 605. La media giornaliera degli accessi al pronto soccorso è di cinque, mentre sono 21 attualmente i ricoveri in ospedale per Covid.

“E’ un momento in cui la curva è calata, ma è assolutamente troppo presto per capire se si tratta di un momento di remissione del virus. E’ necessario attendere il mese di settembre”.