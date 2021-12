Vaccini per la fascia 5-11 anni, giovedì 16 dicembre via alle somministrazioni: prenotazioni da lunedì. Tutte le informazioni

Nuovo importante passaggio in vista per la campagna vaccinale contro il Coronavirus in Emilia-Romagna: da lunedì 13 dicembre al via le prenotazioni del vaccino per tutti i giovanissimi nella fascia di età 5-11 anni, con le somministrazioni che inizieranno tre giorni dopo, giovedì 16 dicembre.

Si tratta di una platea potenziale di 240mila bambine e bambini, più del 5% della popolazione attualmente vaccinabile. Come disposto dall’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha dato il via libera l’1 dicembre, sarà somministrato il vaccino Comirnaty di Pfizer Biontech con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.

Si potrà prenotare tramite i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er Salute, farmaCUP; sono inoltre previste ulteriori modalità che le Aziende sanitarie comunicheranno sui rispettivi territori. Le somministrazioni saranno effettuate negli Hub e nei punti vaccinali, dove saranno individuati percorsi dedicati, anche con il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.

“Questa campagna vaccinale è stato un referendum sulla fiducia nella scienza, e in Emilia-Romagna la risposta è stata chiara e netta, con una percentuale di vaccinati che ha già superato il 90%, superiore alla media italiana- afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Confido che i nostri concittadini confermeranno questa loro scelta e si affideranno ai medici anche per quanto riguarda i loro figli”.

Secondo l’ultimo Report dei contagi in età scolastica elaborato dalla Regione (consultabile al link https://bit.ly/3dqon6j), in Emilia-Romagna dal 13 settembre (inizio dell’anno scolastico) al 5 dicembre sono stati 3.987, quindi quasi il 9% del totale (8,8%), i casi di Coronavirus registrati tra gli alunni delle scuole primarie, sebbene questa in termini numerici rappresenti una fascia di popolazione molto ridotta.