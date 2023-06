Valentino Rossi negli scatti di Mirco Lazzari, la grande mostra itinerante fa tappa a Castel San Giovanni

Una mostra unica, che sta compiendo il giro dell’Emilia Romagna e che, per quanto riguarda la provincia di Piacenza, ha trovato sede a Castel San Giovanni grazie alla collaborazione tra Moto Club Val Tidone, Pro Loco e amministrazione comunale. Una mostra fotografica dedicata alla leggenda di Valentino Rossi, il cui lato umano viene indagato da Mirco Lazzari, fotografo professionista e amico del grande motociclista. E proprio in virtù di questa amicizia, nel corso degli anni Lazzari è riuscito ad affinare sempre di più la propria macchina fotografica riuscendo a immortalare il Valentino Rossi uomo, prima ancora che atleta e campione. Al foyer del Teatro Municipale di Castel San Giovanni, in piazza Chiesa Maggiore, sono esposti 46 scatti, lo stesso numero che ha accompagnato Rossi sui circuiti di tutto il mondo per un’intera carriera. Si tratta di scatti suggestivi e di pregevole fattura, vere e proprie opere d’arte, ma non è solo questo. Dietro ogni fotografia si nascondono storie, aneddoti, momenti cruciali della vita del campione. Il visitatore “qualunque” può ammirare veri e propri gioielli, meravigliose immagini da cui farsi catturare, mentre il fan e l’appassionato proprio non possono perdersi un tesoro di questo genere. “Il giallo in mostra – Una storia d’amore” è il titolo della rassegna e sarà visitabile fino al 25 giugno 2023.

Come detto si tratta di una mostra itinerante: la Pro Loco di Castel San Pietro Terme (Bologna), che ha in gestione l’iniziativa, ha contattato al Pro Loco castellana, la quale, a sua volta, ha interessato il Moto Club Val Tidone, mentre l’amministrazione comunale ha concesso gli spazi oltre al patrocinio. Un lavoro sinergico che ha portato a Castel San Giovanni una rassegna che sta ottenendo successo e gratificazioni in tutta la regione. E non potrebbe essere diversamente, considerato il materiale presente. “Quella è l’unica fotografia in cui Valentino Rossi si mostra commosso, non ne esistono altre. È stato lo stesso Rossi a dare il permesso a Lazzari di pubblicarla: è stata scattata al Galà dei FIM Awards di Valencia, Valentino aveva appena ricevuto il premio come MotoGP Legend”, spiega Giovanni Roscio, presidente del Moto Club Val Tidone. “In quest’altra foto si nota Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, che comunica qualcosa nell’orecchio a Rossi: gli sta proponendo per la prima volta di gareggiare con Ferrari dopo il suo addio alle moto”, continua Roscio, giusto per dare un’idea delle “chicche” presenti in mostra.

“Una mostra suggestiva e importante che siamo orgogliosi di ospitare”, commenta Lucia Fontana, sindaco di Castel San Giovanni, durante l’inaugurazione di ieri pomeriggio. “Invito i visitatori a soffermarsi su ognuno di questi scatti, perché permettono di approfondire aspetti inediti della personalità di questa leggenda”.

“Una bella iniziativa che ci accompagnerà fino al prossimo fine settimana, con la festa del patrono e la Fiera di San Giovanni. Il nostro obiettivo era quello di organizzare iniziative che unissero sport e cultura, questa mostra rappresenta al meglio entrambi i valori”, commenta Wendalina Cesario.

“Si tratta di una mostra itinerante, non appena sono stato messo al corrente di questa iniziativa ho subito preso contatto con la Pro Loco di Castel San Giovanni perché si tratta di una rassegna unica”, spiega Walter Cremona, presidente del comitato provinciale Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), il quale di fatto ha reso possibile la rassegna.

“Abbiamo coinvolto subito il Moto Club Val Tidone anche perché quest’anno festeggia il 50esimo anniversario e ci sembrava un bel modo di celebrare questa ricorrenza”, commenta Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco di Castel San Giovanni. “Inoltre domenica 24 giugno in piazza si terrà una esposizione di moto, momento culmine di questa settimana dedicata in un certo senso al motorsport”.

ORARI DELLA MOSTRA:

Da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20

Sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20

Ingresso gratuito