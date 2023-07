Valerio Varesi alle serate letterarie Giana Anguissola a Travo, giovedì 13 luglio – AUDIO

Valerio Varesi è il prossimo ospite alle serate letterarie Giana Anguissola che hanno un ricco calendario di incontri all’ombra della Torre del Castello nella piazzetta dell’asilo.

Giovedì 13 Luglio alle ore 21,15 ad ingresso libero, Valerio Varesi presenta il suo libro L’Affittacamere. Le inchieste del commissario Soneri (Mondadori 2023) lo scrittore sarà in dialogo con Chiara Persico.

Valerio Varesi la figura del Commissario Soneri

“La figura del commissario Soneri non esiste nella realtà – anticipa lo scrittore Valerio Varesi – ad ispirarlo è stato comunque una persona reale, un commisario che comandava la mobile di Parma che ho conosciuto molti anni fa durante il mio lavoro di giornalista. Un commissario un po diverso da tutti gli altri, una persona molto riflessiva, un uomo molto pacato, di poche parole, per nulla aggressivo con i sospettati. Potremmo dire tarato sul tipo di malavita parmense, non un luogo dove avvengono omicidi quotidianamente, ma un posto dove la malavita principale è in quella zona grigia, mondo di mezzo, tra economia e politica, intriso di corruzione fatto di liaison dangereuse tra la politica e l’economia. Un uomo che ha ispirato il commissario Soneri dei racconti, una persona che riesce a capire quali sono i giri poco virtuosi di una città padana ricca, ma con un sostanziale pedigree di tranquillità”.

Valerio Varesi e L’Affittacamere. Le inchieste del commissario Soneri

“Si tratta in realtà di un romanzo uscito nel 2004 per Frassinelli – anticipa Valerio Varesi – la mia nuova casa editrice la Mondadori, ha deciso di ristampare tutti i racconti per la collana di libri gialli delle edicole e per gli scaffali delle librerie. E’ la storia, forse anche la più intima, insomma quella che incide di più nella vita privata di Soneri. Si tratta di un’indagine per un omicidio, che però finisce per confluire in un viaggio interiore, sulla sua vita privata, sulla morte della moglie, su un trascorso politico di una città che non esiste più. Questo immergersi nel passato per il protagonista è doloroso diventa qualcosa di estraniante, perché la memoria è selettiva, infatti lo stesso episodio descritto da 2 persone avrà uno svolgimento diverso”.

I luoghi della creatività

“Dopo molti anni sono tornato ad abitare sull’appennino in quelli che sono i luoghi da cui proviene la mia famiglia, un posto dell’anima – spiega Varesi – è una casa in campagna, in un luogo tranquillo, il posto giusto per scrivere. Mi sono però trovato a farlo un po ovunque, come ad esempio a Bologna dove sono stato fino al 2022, ma anche a Parma avendo fatto il giornalista per tanti anni mi sono adattato a scrivere ovunque. Il giornalista a volte scrive anche seduto un macchina, non dico come l’immagine di Indro Montanelli che scriveva seduto per terra con la sua macchina da scrivere lettera 22 sulle ginocchia, ma ancora oggi capitano situazioni del genere”.

Più analogico o digitale?

“Ho ancora un taccuino sempre con me per prendere appunti, in un momento in cui si palesano spunti per i personaggi – confessa Varesi – in fondo noi scrittori siamo ladri di vite altrui, ma poi finalizzo tutto con il personal computer, oggi sarebbe impossibile farlo con una macchina da scrivere, perchè quando si scriveva con quella bisognava avere tutto in testa e non è sempre così semplice”.

Informazioni

