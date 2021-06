Piacenza sempre più green, 44 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici grazie a Be Charge

Con 16 stazioni di ricarica per veicoli elettrici già attive e altre 28 in fase di attivazione, il Comune di Piacenza ha completato un lungimirante programma di elettrificazione del territorio grazie al contributo di Be Charge, azienda leader nel settore della mobilità elettrica che conta attualmente oltre 4.500 punti di ricarica sul territorio nazionale accessibili attraverso l’apposita app per smartphone.

Il Comune di Piacenza e Be Charge hanno stipulato un’apposita Convenzione per la realizzazione di una rete di di ricarica a disposizione dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in che ha regime sarà costituita da 37 colonnine di tipo Quick (22 + 22 kW) e 5 colonnine di tipo Fast (22 + 75 + 75 kW), più ulteriori 2 colonnine di tipo Quick destinate ai veicoli dell’Amministrazione Comunale. Ogni colonnina è in grado di ricaricare contemporaneamente 2 veicoli elettrici/ibridi plug-in e a tale scopo sono state specificatamente realizzate ai loro fianchi aree di sosta contraddistinte dall’apposita segnaletica orizzontale e verticale destinate esclusivamente alla sosta dei veicoli in ricarica. Be Charge provvederà alla gestione e alla manutenzione dell’intera rete per 8 anni, senza oneri a carico del Comune.

« Si tratta di un ulteriore tassello nel più ampio quadro di azioni che l’Amministrazione sta mettendo in campo nella diffusione della mobilità sostenibile e della lotta all’inquinamento – commenta l’Assessore all’Ambiente, Parchi, Protezione civile, Mobilità e Servizi al Cittadino Paolo Mancioppi – Solo nel corso di questa prima parte dell’anno, la mobilità elettrica ha fatto registrare un incremento di immatricolazioni del 405% in Emilia-Romagna rispetto a due anni fa, a conferma di un trend di crescita impressionante spinto, giustamente, da una maturata sensibilità verso l’ambiente che ci circonda. Grazie al capillare progetto messo a punto con BeCharge intendiamo agevolare la diffusione di una mobilità che fornisce una positiva risposta alle problematiche di inquinamento urbano atmosferico e acustico».

Il progetto di copertura della Penisola intrapreso da Be Charge procede incessantemente. Tra il mese di aprile e quello di maggio 311 nuovi punti di ricarica sono stati attivati in tutta Italia da Aosta a Pordenone, da Sulmona (L’Aquila) ad Aprilia (Latina), da Galatone (Lecce) a Rimini fino a Napoli.

«Il nostro piano di sviluppo – ha commentato Roberto Colicchio, Head of Business Development di Be Charge – è ambizioso: contiamo di installare circa 30.000 punti di ricarica sull’intero territorio nazionale nei prossimi 3-5 anni che erogheranno energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili, per un investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro. Siamo già a buon punto con oltre 4.500 punti di ricarica installati e altrettanti già autorizzati. Siamo felici di aver aggiunto alla nostra rete già molto capillare una città importante come Piacenza nell’ambito del programma di sviluppo della mobilità a zero emissioni che l’Amministrazione comunale sta perseguendo come le proprie scelte lungimiranti. Siamo a disposizione di altri comuni che vogliano dotare – senza oneri a proprio carico – il proprio territorio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici all’avanguardia e integrati in un network europeo come il nostro.».