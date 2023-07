Veleia, Popolizio e la Filarmonica Toscanini in scena con “Orfeo” il 14 luglio

Venerdì 14 luglio alle ore 21.30 al Festival di Veleia va in scena “Orfeo” con Massimo Popolizio e la Filarmonica Arturo Toscanini. Evento speciale per la manifestazione in collaborazione con il Festival Toscanini 2023.

Il Festival di Veleia è organizzato da Paola Pedrazzini.

Veleia, Popolizio e la Filarmonica Toscanini in scena con Orfeo

Il mistero e il fascino del mito Orfeo rivivono nella voce e nell’interpretazione di un gigante della scena: Massimo Popolizio, figura tra le più importanti del panorama teatrale (attore ronconiano per eccellenza, indimenticabile protagonista di spettacoli fondamentali come Lehman Trilogy o come M. Il figlio del secolo di cui cura anche la regia) e cinematografico (diretto da Sorrentino, Taviani, Placido). Popolizio si confronta a Veleia con il mito nella rielaborazione di Silvia Colasanti capace di calibrare con sapienza l’equilibrio tra testo e musica, affidando a quest’ultima la funzione drammaturgica di esprimere lo stato primordiale del pensare: il “sentire”. Un raffinato appuntamento con cui il Festival chiude il prezioso trittico costruito in collaborazione con Silvia Colasanti e con Filarmonica Toscanini, portando nel foro veleiate tutta la potenza espressiva della grande Musica.

L’atmosfera del melologo sarà introdotta dall’esecuzione dai seguenti brani

Franz Joseph Haydn, Orfeo ed Euridice, Ouverture

Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice, Danza degli spiriti beati, Danza delle furie, Ouverture.

Massimo Popolizio

Massimo Popolizio nasce a Genova nel 1961, ma si forma professionalmente all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma dove, ancora prima del diploma, inizia a lavorare nel teatro, instaurando un sodalizio duraturo – ben sedici collaborazioni – con Luca Ronconi, interpretando spesso opere di Shakespeare e vincendo per tre volte il Premio Ubu: nel 1995 per Re Lear e Verso Peer Gynt, nel 2001 per I due gemelli veneziani e nel 2015 per Lehman Trilogy. Mentre l’impegno sul palcoscenico prosegue ininterrotto, si fanno strada i lavori al cinema, come Romanzo criminale (2005), Mio fratello è figlio unico (2007), Il divo (2008). Nel 2013 è accanto a Claudio Bisio in Benvenuto Presidente! E nello stesso anno Sorrentino lo cerca di nuovo per La grande bellezza. L’anno successivo è Monaldo Leopardi, padre del più noto Giacomo, in Il giovane favoloso, ma è nel 2016 che riceve il suo primo ruolo da protagonista in Era d’estate, pellicola biografica su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, interpretati rispettivamente da Popolizio e Giuseppe Fiorello, con cui vince (insieme a Fiorello) il Nastro d’argento speciale 70 anni. Nel 2020 con I predatori vince il Nastro d’Argento 2021 come miglior attore non protagonista. Dall’anno scorso è in tournée con M Il figlio del secolo, uno spettacolo da lui scritto e diretto tratto dal romanzo Premio Strega di Antonio Scurati, vincitore del Premio Le Maschere del Teatro italiano 2022 come Miglior Spettacolo, e Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller (2023). All’impegno sul palcoscenico e al cinema affianca da sempre il lavoro di doppiatore, prestando la voce a moltissimi colleghi internazionali, come a Ralph Fiennes/Lord Voldemort nei vari Harry Potter, e vincendo nel 1998 il Nastro d’Argento per il doppiaggio del film Hamlet del regista K. Branagh.

Informazioni

Per tutti gli spettacoli del Festival: Euro 10 posto numerato. I biglietti possono essere acquistati: Presso XNL Piacenza – via Santa Franca 36, a Piacenza.

Nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30. Domenica e nei giorni di spettacolo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Oppure on line sul sito www.veleiateatro.com

Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica area archeologica di Veleia Romana.