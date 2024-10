Venerdì 11 ottobre in piazza Cavalli la tappa piacentina del “Villaggio dello Sport”

Dopo Torino, Roma, Pescara e Rimini farà tappa a Piacenza venerdì 11 ottobre, “Il Villaggio dello Sport in tour”, una grande festa dello sport aperta a tutti con un evento dedicato a tutti coloro che amano l’attività fisica e il movimento.

Conad e Sport Senza Frontiere

Organizzato da Sport Senza Frontiere, che da oltre 15 anni promuove lo sport come strumento di inclusione sociale e come percorso educativo offerto a centinaia di minori che vivono in situazioni di disagio socioeconomico, grazie al determinante contributo di Conad, prima insegna italiana della GDO, “Il villaggio dello Sport in Tour” è un grande evento dello sport solidale dedicato ai giovani, alle famiglie, alle scuole e alle associazioni sportive, e ha l’obiettivo di promuovere importanti valori fondanti per la pratica dello sport. La tappa di Piacenza, patrocinata dal Comune, è in programma dalle 9 alle 14 a Piazza Cavalli.

“Piacenza risponderà con entusiasmo a questo invito a vivere lo sport in piazza – conferma l’assessore comunale a Sport e Politiche Educative, Mario Dadati – perché si inserisce appieno nel cammino di valorizzazione dell’attività fisica come strumento di crescita, formazione e benessere sociale su cui stiamo coinvolgendo intensamente il territorio, consapevoli di come rappresenti una chiave fondamentale non solo per garantire una migliore qualità di vita, ma anche per prevenire situazioni di disagio e marginalità, soprattutto tra i giovani. Ringrazio i promotori per aver portato nella nostra città questo tour, di cui non possiamo che condividere e applaudire le finalità”.

La manifestazione prevede 7 tappe in altrettante città italiane della durata di mezza giornata ciascuna da luglio a ottobre 2024. Dopo l’appuntamento di Torino, Roma, Pescara, Rimini e Piacenza seguiranno le tappe di Trento e Catania.

Promuovere lo sport, il benessere, la solidarietà e l’inclusione sociale

Obiettivo della manifestazione è quello di promuovere lo sport, il benessere, la solidarietà e l’inclusione sociale. Dal calcio al volley, dalla scherma al basket, dal judo agli scacchi e alla ginnastica artistica e ritmica, sono alcune delle attività che saranno a disposizione del pubblico gratuitamente. L’invito è a provare tutte le attività, a mettersi in gioco con lo sport!

Un momento di festa

“Il villaggio dello sport in tour è una festa che nasce come momento d’incontro intorno allo sport, una giornata all’insegna dell’attività sportiva intesa come gioco, dedicata in particolar modo ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie, ma aperta a tutti. È una giornata di promozione dello sport e dei suoi valori, su cui Sport Senza Frontiere ha costruito la propria missione” – dichiara Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere – L’obiettivo dell’associazione, che in questa occasione ha organizzato questo tour, è quello di permettere ai bambini meno fortunati la pratica dello sport, migliorando la loro integrazione, prevenendo la povertà educativa e il rischio di esclusione sociale soprattutto nei mesi estivi”.

Nel villaggio anche un punto di divulgazione di Sport Senza Frontiere e uno spazio gestito da Conad, insegna leader della grande distribuzione italiana. Il progetto infatti è parte della campagna ‘Sosteniamo il futuro dello Sport’ di Conad che promuove il benessere e l’attività sportiva, e che a sua volta fa riferimento alla strategia di sostenibilità concreta dell’insegna, “Sosteniamo il futuro”, basata su tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.

“Abbiamo deciso di dare il via a questa iniziativa, che tocca tutta l’Italia da Nord a Sud, per ribadire il nostro sostegno al mondo dello sport dilettantistico, che da anni supportiamo attraverso le cooperative associate e all’attività di Fondazione Conad ETS” commenta Giuseppe Zuliani, Direttore Customer Marketing e Comunicazione di Conad. “Per noi di Conad, sport significa impegno, umiltà, spirito di squadra, inclusione e piacere di stare insieme. Noi vogliamo incentivare uno stile di vita sano e all’insegna del benessere, contribuendo a diffondere nelle comunità questi importanti valori”.

“Una grande soddisfazione”

“Portare il Villaggio dello Sport a Piacenza è per noi motivo di grande soddisfazione. Questa iniziativa incarna perfettamente il nostro impegno nel promuovere uno stile di vita sano e attivo nelle Comunità in cui siamo presenti” ha commentato Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord, cooperativa associata a Conad. “Riconosciamo l’importanza dello sport come strumento educativo e di coesione sociale, per questo puntiamo a garantire a tutti i giovani le stesse possibilità di accesso alle discipline sportive. Il nostro obiettivo è contribuire concretamente alla crescita e al benessere delle future generazioni”.

Le altre tappe

‘Il villaggio dello sport in tour’ ha il patrocinio di Sport e Salute, azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia.

Programma ‘Il villaggio dello sport in tour’

11 Ottobre | Ore 9-14 | Piacenza, Piazza Cavalli

13 ottobre | Ore 10-15 | Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici (Parco delle Albere)

27 ottobre | Ore 10-15 | Catania, Piazza dell’Università

Sport senza Frontiere

Sport Senza Frontiere nasce nel 2011 con l’obiettivo di contrastare la povertà e la diseguaglianza sociale attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento di inclusione, crescita armonica ed emancipazione di minori a rischio e/o in situazione di povertà ed emarginazione sociale. L’associazione ha vissuto una significativa espansione che l’ha portata velocemente a diventare un soggetto agente di cambiamento sociale attivo a livello nazionale, passando da 5 minori presi in carico nel 2011 a centinaia di beneficiari.

A partire dal 2015 ha cominciato ad operare stabilmente oltre che in tutti i Municipi di Roma, anche nelle città di Napoli, Bari, Domusnovas, Milano, Torino, Bergamo, Trento e Novara. In undici anni di attività Sport Senza Frontiere ha accompagnato, assistito e aiutato centinaia di bambini in situazioni di disagio socio economico e le loro famiglie.

Partnership e collaborazioni

L'associazione negli anni si è avvalsa di partnership e collaborazioni istituzionali tra cui: UNHCR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Sport, la Comunità di Sant'Egidio, la Facoltà di Scienze della Formazione ed Educazione dell'Università Roma Tre, Sport e Salute, il CONI, L'Università di Tor Vergata di Roma, Università Cattolica di Milano – Dipartimento di Alta Psicologia, la Fondazione Vodafone, Enel Cuore, la Fondazione con il Sud, la Fondazione Cariplo, la Fondazione Charlemagne, la Fondazione Haiku, la UISP e il CSI, oltre a diverse Istituzioni locali (Regione, Comuni, Municipi) e ha stretto protocolli di intesa con molte federazioni sportive tra cui la Federazione Italiana Rugby, la Federazione Pugilistica Italiana, la Fijlkam. Nel 2014, il programma di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva è stato individuato come Best Practice dal CONI.

Sosteniamo il Futuro dello Sport è l’iniziativa attraverso la quale Conad, insieme ai propri clienti, incentiva lo sport con un contributo concreto alle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche del territorio. Lo sport nella vita di grandi e piccoli come simbolo di benessere e salute: con Sosteniamo il Futuro dello Sport, Conad alimenta le forze positive delle Comunità, facendosi portavoce di buone abitudini quotidiane. Un progetto che nasce dalla volontà di aiutare concretamente Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, offrendo loro la possibilità di ottenere gratuitamente nuove attrezzature e prodotti sportivi, attraverso una raccolta buoni ed un catalogo a loro riservato e dedicato.

