Un ritorno prestigioso per il basket 3×3 italiano: Angela Adamoli, attuale Responsabile Tecnica di DKB 3×3, è stata ufficializzata come nuovo Head Coach della Nazionale Italiana 3×3 Femminile.

Una garanzia

Un nome che rappresenta una garanzia di successo per la disciplina, visto che Adamoli è l’unica coach capace di portare l’Italia sul tetto del mondo con la storica medaglia d’oro conquistata alla Coppa del Mondo 3×3 di Manila nel 2018. La sua esperienza e il suo talento tornano così al servizio della squadra tricolore, con l’obiettivo di riportare l’Italia ai vertici internazionali del basket 3×3 in un progetto di lungo periodo, consapevoli del gap attuale con le migliori nazioni mondiali ma con entusiasmo e know how.

Dal 2023, Angela Adamoli ricopre anche il ruolo di Responsabile Tecnica di DKB Team 3×3, il team professionale nato e cresciuto a Fiorenzuola d’Arda che, grazie anche al suo contributo, in sole due stagioni è riuscito a conquistare ben sei Master 3×3 Italia. Per il 2025, DKB 3×3 punta a un’altra grande stagione estiva, con l’obiettivo di competere per lo Scudetto e consolidare la propria presenza nel panorama del basket 3×3, disciplina olimpica dal 2020.

Il duplice impegno di Angela Adamoli tra la Nazionale e DKB 3×3 conferma l’importanza del progetto di marca piacentina, che per il 2025 continuerà a puntare sulla sua guida tecnica per raggiungere nuovi ambiziosi traguardi.