Veneto e Lombardia nella domenica in sella del Cadeo Carpaneto

Cadeo Carpaneto: donne Esordienti e Allieve a Meduna di Livenza, Juniores a Sumirago

Veneto e Lombardia nel programma domenicale in sella per il Cadeo Carpaneto, di scena su due fronti. Il settore femminile correrà a Meduna di Livenza (Treviso). Alle 14 il via per le Esordienti (42 chilometri da percorrere), mentre alle 16 toccherà alle Allieve, chiamate ad affrontare 78 chilometri. In sella le Esordienti Asia Zanardini, Desirée Bani, Giulia Binda, Maya Tagliente, Vanessa Moreschi e Ylenia Benati e le Allieve Martina Naturani, Vanessa Benuzzi, Alessia Sgrisleri, Camilla Tenca e Greta Levardi.

Dal canto loro, gli Juniores targati Maserati Cadeo Carpaneto gareggeranno a Sumirago (Varese), con 120 chilometri e il via alle 9,30. Ad attaccare il numero saranno Manuel Dalla Pietà, Giacomo Bottani, Marco Maserati, Matteo Pinzello e Nicolas Abati.