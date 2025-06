Chiusura al traffico di un tratto di via Cantarana, l’assessore Bongiorni: “Scelta temporanea ma necessaria per la bonifica ex Acna”

“Le modifiche alla viabilità entrate in vigore da questa settimana in via Cantarana, via San Sepolcro e via Ghittoni sono dettate dall’inizio dei lavori di bonifica nell’area ex Acna, che di fatto hanno reso inutilizzabile lo spazio concesso regolarmente in affitto, ormai da diversi anni, alla palestra Le Club, come parcheggio con accesso riservato per una capienza di circa 80/90 posti auto. Un’area non di proprietà comunale, ma accatastata come appartenente al sito ex Acna, per la quale anche il curatore fallimentare aveva confermato, alla palestra, la possibilità di continuare a fruirne come spazio di sosta”.

Così il vice sindaco Matteo Bongiorni interviene per spiegare le ragioni che hanno reso necessaria la scelta di chiudere al transito un tratto di via Cantarana, sottolineando che “con l’avvio del cantiere, l’area ex Acna viene classificata in toto (compreso il posteggio affittato da Le Club) come sito orfano e oggetto di bonifica, per il quale il Comune di Piacenza beneficia dei finanziamenti volti al ripristino ambientale, a prescindere dalla proprietà formale ed effettiva dei terreni, che al momento sono ancora di un soggetto privato”.

“Il venir meno del parcheggio dedicato – aggiunge Bongiorni – ha portato i titolari di Le Club a richiedere, in via compensativa e temporanea, di poter occupare una porzione di suolo pubblico nel tratto di via Cantarana che oggi è inibito ai mezzi non autorizzati. Chiusura al traffico di un tratto di via Cantarana, l’assessore Bongiorni spiega le motivazioni.

“Scelta temporanea ma necessaria”

Un’esigenza che l’Amministrazione ha riconosciuto come legittima, a fronte delle oggettive ricadute e difficoltà di gestione che avrebbero messo a rischio anche alcuni posti di lavoro: una questione prioritaria, che va al di là di ogni valutazione legata anche alle ipotesi di contenzioso legale che una mancata soluzione del problema poteva comportare. Per questo abbiamo ritenuto accoglibile l’istanza della palestra, formalizzando la concessione temporanea dello spazio di sosta in via Cantarana per un canone annuo di 28 mila euro da corrispondere al Comune, come da Regolamento”.

“Non esisteva alternativa”

“Siamo consapevoli – prosegue l’assessore – che questa limitazione al traffico, come tutte le modifiche alla viabilità, possa creare difficoltà per i residenti, per chi lavora o transita quotidianamente nella zona. Al tempo stesso, non esisteva una dislocazione alternativa che avrebbe consentito di tutelare non solo un’attività economica e occupazionale, ma anche l’accessibilità a un luogo frequentato, ogni giorno, da decine di concittadini, per i quali l’indisponibilità di un posteggio avrebbe causato comunque disagi, con inevitabili ripercussioni sugli spazi di sosta in tutto il quartiere.

Questa lo ripeto è una situazione temporanea che si sta monitorando e, se non gestita, avrebbe comunque comportato disordine e una “sosta selvaggia”. Ricordo che si lega a un progetto di fondamentale importanza per la città: la bonifica dell’ex Acna è un impegno nei confronti della comunità, come intervento a protezione dell’ambiente e della salute pubblica, da cui scaturirà anche un progetto di riqualificazione – di cui è in corso la stesura – che restituisca il sito alla collettività come area verde e parcheggio a servizio di tutti.

Proprio in virtù della pubblica utilità del progetto, l’Amministrazione intende intraprendere l’iniziativa di esproprio delle aree in questione, perché tornino finalmente ad essere un valore aggiunto per Piacenza”.