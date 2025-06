Alta Val Tidone, apre il primo centro comunale in Italia di raccolta del tartufo

Il Nero di Pecorara ha una sua casa, che non sono più solo i boschi dell’Alta Val Tidone, ma un centro di raccolta, il primo a livello comunale, che sarà aperto da venerdì prossimo, 13 giugno, a Nibbiano di Alta Val Tidone, nella struttura polivalente di Piazza Combattenti.

Nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale e gestiti da Ranca Tartufi, sinergico partner del Comune di Alta Val Tidone nel progetto di promocommercializzazione del prezioso tubero, ogni venerdì dell’anno – tranne nel mese di fermo biologico di maggio – dalle 8 alle 12, potranno essere conferiti i tartufi raccolti in zona. Ranca Tartufi, azienda leader nella trasformazione del tartufo locale, sarà presente a Nibbiano con un proprio rappresentante per acquistare il prodotto conferito dai raccoglitori in zona e implementare così anche il processo di produzione dei trasformati derivati dal tartufo nero de.co. che, ad oggi, contano l’olio tartufato, il carpaccio di tartufo nero estivo, il macinato di tartufo nero e il burro al tartufo.

“Il centro di raccolta – sottolinea Marco Comini di Ranca Tartufi, che sarà materialmente presente il venerdì mattina a Nibbiano – ci permette di completare e garantire la filiera corta di prodotto fondamentale per il progetto di commercializzazione del tartufo locale. Potranno essere conferiti dai cavatori certificati tutti i tipi di tartufo raccolti in zona, compreso il bianco e ovviamente il Nero di Pecorara che grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione comunale, che ringrazio per la costante collaborazione, è al centro di questa straordinaria iniziativa di marketing territoriale e commercializzazione”.

“Siamo orgogliosi di aver realizzato, primi in Italia, un centro di raccolta a livello comunale del tartufo – commenta il Sindaco Franco Albertini – che è strumento fondamentale in quel processo di valorizzazione e diffusione di una delle nostre più importanti eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche quali il tartufo, che celebriamo da più di 30 anni anche con la Rassegna provinciale che si tiene la terza domenica del mese di ottobre a Pecorara.

Ranca Tartufi e Marco Comini, che ringrazio per professionalità, impegno e disponibilità con cui ha abbracciato la nostra proposta, è partner fondamentale per la realizzazione dei nostri prodotti lavorati con marchio Nero di Pecorara e questo centro è un ulteriore tassello per la crescita del progetto, con il coinvolgimento dei cavatori, dei commercianti ed esercenti del territorio”.