Via Giordani, livellamenti in vista del Tour de France, prima della riqualificazione estiva

Via Giordani, sono iniziati stamani i lavori di messa in sicurezza del tracciato del Tour de France, come già avvenuto nelle scorse settimane in altre aree del centro storico – via XX Settembre, piazza Sant’Antonino o piazza Duomo – e nelle diverse zone della città lungo le quali si snoderà la carovana gialla.

Via Giordani, l’intervento

L’intervento in corso consiste in una tamponatura mirata ad appianare i dislivelli e prelude alla riqualificazione vera e propria in programma nel mese di luglio, che comporterà la chiusura del tratto stradale al traffico, la rimozione del selciato esistente e il ripristino di tutto il porfido.

Via Giordani, durata dei lavori un mese

Un cantiere di cui si prevede la durata di circa un mese, che proprio per questo motivo – temendo anche ritardi legati all’instabilità delle condizioni meteorologiche – si è scelto di posticipare rispetto alla tappa piacentina del Tour e alla fiera di Sant’Antonino, non potendo comunque iniziare i lavori prima della fine dell’anno scolastico e della stagione teatrale, considerato l’affaccio delle uscite di sicurezza del Municipale sulla stessa via Giordani.

Riqualificazioni nel corso dell’estate

Nel corso dell’estate, analoghi interventi di riqualificazione si realizzano in altre strade del centro storico dove i lavori di sostituzione delle tubature del gas hanno reso necessari scavi da risistemare, ad esempio in via Alberoni, viale Il Piacentino e via Verdi.