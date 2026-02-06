Via Pietro Cella, lavori alla linea elettrica e modifiche alla viabilità

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, è previsto da questa sera, venerdì 6 febbraio, nonché per le notti del 9, 10, 11 e 12 febbraio, dalle 21 alle ore 6 del mattino successivo, l’avvio dei lavori di rifacimento della linea elettrica interrata tra via Di Giovanni e via Pietro Cella. Nelle date e negli orari indicati, pertanto, all’incrocio semaforizzato tra via Cella e via Morigi sarà attuato un restringimento di carreggiata, con transito a senso unico alternato.

Nei giorni 16, 17 e 18 febbraio, nel tratto di via Cella compreso tra il civico 57 e l’intersezione con via Di Giovanni, nella fascia oraria tra le 8.30 e le 17 sarà attuato un restringimento di carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Negli stessi orari, tutti i giorni tra il 17 e il 20 febbraio compresi, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati anche nel tratto di via Di Giovani compreso tra via Cella e via Ambiveri.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy