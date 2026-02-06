Via Pietro Cella, lavori alla linea elettrica e modifiche alla viabilità

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, è previsto da questa sera, venerdì 6 febbraio, nonché per le notti del 9, 10, 11 e 12 febbraio, dalle 21 alle ore 6 del mattino successivo, l’avvio dei lavori di rifacimento della linea elettrica interrata tra via Di Giovanni e via Pietro Cella. Nelle date e negli orari indicati, pertanto, all’incrocio semaforizzato tra via Cella e via Morigi sarà attuato un restringimento di carreggiata, con transito a senso unico alternato.
Nei giorni 16, 17 e 18 febbraio, nel tratto di via Cella compreso tra il civico 57 e l’intersezione con via Di Giovanni, nella fascia oraria tra le 8.30 e le 17 sarà attuato un restringimento di carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Negli stessi orari, tutti i giorni tra il 17 e il 20 febbraio compresi, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati anche nel tratto di via Di Giovani compreso tra via Cella e via Ambiveri.