Pubblica amministrazione: “Comune di Piacenza pioniere, laureanda della Cattolica assunta con un contratto innovativo”

Il Comune di Piacenza si colloca tra i primi enti locali in Italia ad aver sperimentato una modalità innovativa di accesso alla pubblica amministrazione, assumendo una studentessa universitaria con un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, che potrà essere eventualmente trasformato in contratto a tempo indeterminato al termine del percorso, previa valutazione positiva e in presenza dei requisiti previsti.

LA NOTA DEL COMUNE DI PIACENZA

Un’iniziativa che rappresenta un segnale concreto della volontà dell’Amministrazione di aprire un dialogo strutturato e reale con il mondo universitario, andando oltre i modelli tradizionali di reclutamento e costruendo percorsi di ingresso qualificati per le nuove generazioni.



La neoassunta è Elisa Buzzetti, 22 anni, studentessa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza, dove sta conseguendo la laurea in Economia degli intermediari finanziari, con conclusione del percorso prevista per aprile 2026. La giovane ha preso servizio nelle scorse ore presso il Settore Programmazione Economica – Servizi Finanziari del Comune.



L’assunzione rientra nell’ambito delle nuove possibilità introdotte dalla normativa nazionale (articolo 3-ter del decreto-legge 44 del 2023, convertito in legge e successivamente aggiornato nel 2025), che consente agli enti locali di attivare contratti di formazione e lavoro rivolti a laureandi, in convenzione con le università del territorio.

Un modello pensato per avvicinare la formazione universitaria al lavoro pubblico già durante il percorso di studi, favorendo una crescita professionale progressiva e mirata.



Il contratto prevede 130 ore di formazione, svolte in parte in sostituzione dell’attività lavorativa, all’interno di un progetto strutturato che accompagnerà la studentessa lungo l’intero biennio. Il percorso formativo riguarda, in particolare, la gestione delle procedure contabili e degli adempimenti fiscali a supporto dell’attività dell’ente; la predisposizione e la redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione; attività di studio, ricerca e analisi in ambito finanziario, contabile e giuridico-amministrativo, comprese le ore dedicate allo studio della normativa vigente.



L’esperienza avviata dal Comune di Piacenza si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare l’attrattività dell’ente locale e a valorizzare il capitale umano presente sul territorio, offrendo ai giovani opportunità professionali qualificate all’interno della pubblica amministrazione.



Accordi analoghi sono in corso anche con il Politecnico di Milano – sede di Piacenza, a conferma della volontà dell’Amministrazione di strutturare collaborazioni stabili con le università cittadine, orientate a fabbisogni reali dell’ente e a percorsi professionali concreti.



Con questa prima assunzione, Piacenza si propone come laboratorio nazionale di innovazione nel reclutamento pubblico, aprendo una strada che potrebbe diventare un modello replicabile anche per altri Comuni.

