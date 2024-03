Urta due auto con manovre spericolate e fugge, incastrato dalle telecamere

Follie al volante, urta due auto e fugge. Ma le telecamere lo incastrano. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa in zona San Lazzaro. Un uomo stava percorrendo il cavalcavia di via Cremona quando, affrontando un sorpasso azzardata, ha urtato la vettura che lo precedeva. Arrivato alla rotonda della Caorsana stessa scena, auto tamponata e conducente in fuga. I due automobilisti urtati, fortunatamente illesi, hanno segnalato quanto accaduto alle forze dell’ordine. La polizia locale ha visionato le telecamere di sorveglianza presenti in zona e sono riusciti a risalire al pirata della strada. Si tratta di un 50enne che ora dovrà affrontare una serie di guai, in particolare sanzioni per guida pericolosa.