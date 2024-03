Villa Modeo a Fiorenzuola d’Arda apertura sperimentale del sabato della struttura per l’infanzia

Villa Modeo l’asilo nido cittadino attiverà da sabato 16 marzo in via sperimentale il servizio di apertura del sabato dalle 8 alle 12. Lo fanno sapere alla cittadinanza il Comune di Fiorenzuola d’Arda in collaborazione con la cooperativa Strade Blu che gestisce la struttura.

Villa Modeo il sabato servizio gratuito

Il servizio proposto è gratuito e rivolto alle famiglie dei bambini e delle bambine che già frequentano la struttura di via Foscolo.

Villa Modeo i giorni della sperimentazione

L’attivazione del servizio in via sperimentale prevede l’apertura dell’asilo nido nelle mattinate di sabato 16 e sabato 23 marzo; sabato 20 e sabato 27 aprile; sabato 11 e sabato 25 maggio; sabato 8 e sabato 22 giugno.

“L’Amministrazione comunale, insieme alla cooperativa che ringraziamo per la propria disponibilità – hanno commentato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e l’Assessore comunale alla Pubblica istruzione, Elena Grilli – è lieta di offrire questo nuovo servizio alle famiglie del territorio. Con l’attivazione sperimentale dell’apertura del “Villa Modeo” nelle mattinate del sabato, intendiamo rispondere alle esigenze delle famiglie, nel rispetto della tutela del benessere del bambino, obiettivo primario di un servizio per l’infanzia”.