Consegnate le chiavi di Villa Verdi, Foti (FdI): “Ora a disposizione della comunità”

“Con la consegna delle chiavi, Villa Verdi entra ufficialmente a far parte del patrimonio dello Stato italiano. Si conclude così il percorso di esproprio, volto a rendere nuovamente fruibile alla comunità un bene di inestimabile valore culturale e storico. La residenza nella campagna piacentina di Giuseppe Verdi, che proprio in questi luoghi è ricordato anche come insigne agricoltore e generoso benefattore, potrà tornare ad essere meta ambita per cittadini italiani e non, opportunamente oggetto di un percorso di valorizzazione volto a rafforzarne il ruolo di riferimento nella storia e nella cultura musicale italiana”. Così in una nota il Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti.

