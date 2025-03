Guerra e speranza, la Diocesi organizza un incontro il sacerdote ucraino don Janos Filep

Giovedì 6 marzo alle ore 18.30 al Seminario vescovile di via Scalabrini 67 a Piacenza si terrà l’incontro “Ucraina, la speranza fiorisce in tempo di guerra” con l’intervento di don Janos Filep, vicedirettore della Caritas diocesana dell’Eparchia greco-cattolica di Mukachevo in Ucraina.

L’appuntamento è organizzato dalla diocesi di Piacenza-Bobbio, dalla Caritas e dalla Migrantes diocesana con il settimanale Il Nuovo Giornale e in collaborazione con l’Eparchia di Mukachevo.

Chi è don Janos Filep

Sacerdote dal 2014, don Filep ha studiato al Collegio Alberoni di Piacenza. Con don Peyter Skoropadskyy si occupa della Caritas di San Pantaleimon, nella regione occidentale della Transcarpazia, che accoglie sin dall’inizio della guerra un gran numero di sfollati dal resto dell’Ucraina.

Attraverso cinque cucine sociali preparano pasti per oltre duecento persone, tra cui anziani ed ammalati che sono rimasti senza appoggio. Un altro terreno di impegno forte è quello a favore dei bambini, che soffrono l’incertezza e la paura della guerra. Tra loro, tanti sono gli orfani.

È proprio attraverso il sostegno della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio che don Filep e i suoi collaboratori hanno avviato percorsi di sostegno psicologico rivolti agli orfani e alle famiglie che stanno sperimentando la perdita di un proprio caro per la guerra.

Don János Filep sarà inoltre presente con don Peyter Skoropadskyy alla celebrazione del Mercoledì delle Ceneri alla sera di mercoledì 5 marzo in Cattedrale con il vescovo mons. Adriano Cevolotto per esprimere lo stretto rapporto tra le Chiese.