Murelli (Lega): “Prestazioni sanitarie gratuite per le donne vittime di violenza”

“La Lega si schiera ancora una volta a fianco delle persone fragili e delle vittime della violenza. Ieri, abbiamo presentato un disegno di legge per esentare dalla spesa sanitaria le donne vittime di violenza. Un Ddl che include il percorso di cura, dall’accesso in Pronto soccorso fino alle terapie psicologiche e ambulatoriali. Una decisione di buonsenso e civiltà”»”.

La nota di Elena Murelli

La senatrice Elena Murelli, capogruppo del Carroccio in commissione Lavoro e sanità, spiega il disegno di legge il cui primo firmatario è il capogruppo in Senato, Massimiliano Romeo.

«Ho firmato anch’io questo Ddl – afferma la senatrice – perché ritengo giusto non abbandonare chi ha subito un abuso che ha leso l’intera persona: lo sfregio, le lesioni, i traumi e i pesanti danni psicologici sono per tante donne un danno che rimane per tutta la vita».

La legge garantirà l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le donne vittime di violenza domestica, di genere e di chi ha subito deformazione o sfregio permanente del viso, per tutte le prestazioni necessarie nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto soccorso, incluse quelle psicologiche e di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita. Il Disegno di legge indica la copertura finanziaria in 5 milioni di euro a partire dal 2025.