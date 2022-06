Visita guidata al complesso di San Sepolcro con Archistorica e Banca di Piacenza l’11 giugno

Il ricchissimo patrimonio storico-artistico di San Sepolcro e dei suoi chiostri rinascimentali sarà oggetto di una speciale vista guidata, organizzata dalla Banca di Piacenza in collaborazione con l’Associazione culturale Archistorica, nell’ambito del programma di Celebrazioni per i 500 anni di Santa Maria di Campagna. Il percorso, condotto dall’architetto Manrico Bissi, si terrà nella mattina di sabato 11 giugno, e porterà a scoprire la storia, le origini e i tantissimi dettagli architettonici di questo splendido insediamento conventuale realizzato dall’architetto Alessio Tramello, lo stesso che progettò la Basilica retta dai Frati Minori. La partenza della visita è fissata per le ore 10 davanti al sagrato di San Sepolcro, in via Campagna.

Per informazioni e prenotazioni: relaz.esterne@bancadipiacenza.it, oppure 0523-542357.