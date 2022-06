Un gattino incastrato nel motore di una vettura in via Lanza, i vigili del fuoco si mettono al lavoro e lo salvano. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Pare che alcuni passanti abbiano udito i miagolii provenire dal vano motore e hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno salvato il micino che si trova ora in ottime condizioni.