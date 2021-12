Vittorino da Feltre, che spettacolo la Coppa d’Inverno! La Lombardia vola in finale

Le gare di qualificazione nazionale della Coppa d’Inverno, importante torneo a squadre per rappresentative regionali riservato alla categoria Under 14, svoltesi nei giorni scorsi alla Vittorino da Feltre, hanno incoronato la Lombardia.

La rappresentativa lombarda, infatti, si è imposta nel quadrangolare che comprendeva anche Emilia-Romagna, Umbria e Friuli Venezia Giulia.

Il cammino

La squadra vincitrice si è aggiudicata tutti i confronti in programma. Imponendosi contro il Friuli (4-2 il finale), Umbria ed Emilia Romagna (5-1). Tra nette e meritate vittorie che promuovono la Lombardia al girone finale. La prossima settimana a Tirrenia verrà appunto la tredicesima edizione della Coppa d’Inverno.

Emilia-Romagna al secondo posto

Secondo posto in classifica, non sufficiente per accedere alla finale, per l’Emilia Romagna. Dopo l’ottima vittoria iniziale contro l’Umbria (5-1), è stata costretta a cedere il passo contro la Lombardia (5-1) e anche contro il Friuli Venezia Giulia (4-3). Al termine però del doppio misto di spareggio resosi necessario dopo il parziale di 3-3 al termine degli incontri di singolo e di doppio maschile e femminile.

Perfetta la macchina organizzativa messa in campo dalla Vittorino da Feltre, che ha ospitato per la prima volta sui propri campi questa importante manifestazione agonistica giovanile federale. Diretta dal giudice arbitro piacentino Luigi Bisi.

Il maestro della Vittorino da Feltre, Marcello Griffini