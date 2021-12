VO2 Team Pink, per Francesca Barale l’Oscar Tuttobici e il corso di formazione per neoprofessionisti

Proseguono le premiazioni di fine stagione per il VO2 Team Pink, protagonista con l’ormai ex “panterina” Junior Francesca Barale, nel 2022 tra le “grandi” al Team DSM.

Oscar Tuttobici per l’ex VO2 Team Pink

Dopo aver ricevuto il riconoscimento come miglior atleta di categoria ai BICITV Awards a Nembro, l’ossolana classe 2003 è stata premiata anche agli Oscar Tuttobici. Tradizionale e prestigioso appuntamento di fine anno in auge dal 1995 e andato in scena all’hotel Principe di Savoia a Milano.

Il Corso di formazione

Il capoluogo meneghino ha visto Francesca Barale impegnata nei giorni scorsi anche in un altro appuntamento. Mercoledì scorso, infatti, Francesca ha partecipato al corso di formazione per neoprofessionisti (aperto per la prima volta anche alle Donne Elite che affronteranno il grande salto in un team World Tour), ospitato dal palazzo CONI di via Piranesi.