VO2 Team Pink, il week end tra Veneto, Friuli e Toscana

VO2 Team Pink: sabato le Junior Francesca Barale e Cristina Tonetti correranno la cronometro di Lugo di Grezzana, per poi disputare insieme alla squadra la gara Open di domenica a San Vito al Tagliamento. Domenica a Marina di Massa per Esordienti e Allieve

Week end in tre regioni per il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino “cento per cento rosa” atteso da una intensa due giorni di gare su strada. Il programma si aprirà domani (sabato), quando la Junior ossolana Francesca Barale e la compagna di squadra brianzola Cristina Tonetti parteciperanno alla cronoscalata Lugo-Cerro a Lugo di Grezzana (Verona). Domenica, invece, le due “panterine” saranno al via con la formazione Donne Juniores (completata nell’occasione dalla parmense Giulia Affaticati, dalla reggiana Isabelle Fantini, dalla brianzola Emma Redaelli, dalla cuneese Camilla Barbero e dalla milanese Aurora Mantovani) nella corsa per Donne Open a San Vito al Tagliamento (72 chilometri, partenza alle 10) valido come 25esimo Giro della Provincia di Pordenone e campionato regionale friulano.

Domenica sarà anche la giornata del ritorno in sella delle formazioni Donne Esordienti e Donne Allieve, tutte convogliate a Marina di Massa, sede del campionato regionale toscano di categoria. Alle 9,30 è previsto il via per le Donne Esordienti, di scena nel sesto Memorial Doriano Luisito Rosella con 35 chilometri da percorrere. Per il VO2 Team Pink, in sella Linda Ferrari, Mia Costantini, Emma Del Bono, Sarah Sandei, Marcella Orlandini, Arianna Giordani e Marta Festa.

Alle 11, invece, spazio alle Allieve, al via nel Trofeo Oro in Euro Young Edition con 56 chilometri da percorrere; a difendere i colori piacentini saranno Martina Bonfiglioli, Elisa Incerti, Martina Sanfilippo, Sara Guidetti, Martina Campitiello e Sara Berti.