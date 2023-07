Volley, Champions League – Gas Sales Piacenza inserita in seconda fascia, debutto al Palabanca tra il 21 e 23 novembre

Gas Sales Piacenza farà il suo debutto nella Cev Champions League Volley 2024 al PalabancaSport tra il 21 e 23 novembre 2023.

I gironi

La Cev ha ufficializzato l’elenco delle partecipanti alla prossima Champions League e la formazione biancorossa, al debutto assoluto nella manifestazione, inizierà la sua avventura europea direttamente dal quarto round. Inserita nel gruppo di seconda fascia, Gas Sales Piacenza non prenderà parte alle fasi preliminari della manifestazione ed è già certa di essere tra le 20 protagoniste che si giocheranno la più importante manifestazione europea per club.

Saranno cinque i gironi del quarto round. Trento e Civitanova sono teste di serie, Piacenza fa parte del gruppo di seconda fascia. E nel girone sicuramente non affronterà Trento o Civitanova visto che due formazioni dello stesso Paese non possono incontrarsi in questa fase della manifestazione.

Il regolamento

Ai Quarti di Finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i Play Off con la formula di andata e ritorno con gara di andata in casa della peggiore classificata.

Il sorteggio dei gironi verrà effettuato mercoledì 19 luglio alle ore 12.00 in Lussemburgo presso l’European Broadcasting Centre mentre la Superfinals sia maschile che femminile è in calendario il 4 e il 5 maggio 2024 in sede ancora da stabilire. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nel proprio girone, oltre alle due squadre italiane, non incontrerà certamente la formazione polacca dell’Asseco Resovia, le due tedesche del VfB Friedrichshafen e del SVG Luneburg e i belgi del Knack Roeselare, squadre inserite anche loro in seconda fascia.

Lequattro fasce

Prima fascia (teste di serie): Cucine Lube Civitanova e Trentino Itas (Italia), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel (Polonia), Berlin Recycling Volleys (Germania).

Seconda fascia: Gas Sales Bluenergy Piacenza (Italia), Asseco Resovia Rzeszow (Polonia), VfB Friedrichshafen e SVG Lüneburg (Germania), Knack Roeselare (Belgio).

Terza fascia: Greenyard Maaseik (Belgio), Ziraat Bank Ankara e Halkbank Ankara (Turchia), VK Lvi Praga e CEZ Karlovarsko (Repubblica Ceca).

Quarta fascia: Tours Vb (Francia), Ach Volley Ljubljana (Slovenia), Sport Lisboa e Benfica (Portogallo), e due vincitrici dei turni preliminari.

Il sorteggio verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della CEV.