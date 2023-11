Volley – Gas Sales Bluenergy in trasferta contro i campioni d’Italia di Trento, Ricci: “Match durissimo” – AUDIO

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti alla quarta puntata della rubrica settimanale “Primo Tempo”. In questo podcast di 5 minuti, vi accompagneremo attraverso una conversazione coinvolgente con l’opinionista sportivo Pippo Vardelli e gli straordinari protagonisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Primo Tempo” è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast. Offre una finestra unica per esplorare il mondo del volley e seguire da vicino il percorso di una delle squadre più promettenti della Superlega italiana di pallavolo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nella quarta puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Fabio Ricci, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future. Unisciti a noi mentre esploriamo le vittorie, le sfide e l’ambizione che guidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sua avventura nella Superlega di Pallavolo.

“Primo Tempo“, la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Blue Energy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino. Ogni veenrdì alle 11.30 su Radio Sound e in Podcast.

Gas Sales Bluenergy, match complicatissimo a Torino

Seconda trasferta stagionale per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Domani, sabato 11 novembre, (ore 20.30 diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv) la formazione biancorossa sarà impegnata, nell’anticipo della quarta giornata di andata del campionato di Superlega Credem Banca, a Trento, avversaria l’Itas Trentino, Campione d’Italia in carica.

A Trento la formazione biancorossa si presente con tre vittorie in altrettante gare che le garantiscono il primo posto solitario in classifica. Le due squadre nella scorsa stagione si sono affrontate otto volte: due in Regular season, una in Del Monte Coppa Italia e cinque volte nei Play Off scudetto.

In casa biancorossa sicuro assente l’opposto mancino Yuri Romanò che sta recuperando dall’infortunio muscolare al retto addominale accusato nella semifinale della Del Monte Supercoppa SuperLega.

Primo Tempo Il Podcast del Volley

Non perderti i dettagli di questa avvincente discussione su “Primo Tempo” Puoi ascoltare il podcast su varie piattaforme e rimanere aggiornato sulle ultime notizie e analisi del mondo del calcio. Lasciati coinvolgere da esperti come Carlofilippo Vardelli e da interviste esclusive.

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sta cercando di raggiungere nuove vette e di stupire i suoi tifosi. Segui tutte le novità e le emozioni di questa avventura attraverso “Primo Tempo”.

Sabato biancorossi impegnati a Trento: curiosità e statistiche

Sono 19 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate ben otto volte tra Regular season, Play Off Scudetto e Coppa Italia. Il bilancio è di 13 successi per Trento, mentre in sei occasioni è stato il sestetto biancorosso a esultare.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale a Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto della stagione 2021-2022 quando Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose al PalabancaSport al tie break (21-25, 29-31, 25-19, 25- 20, 24-22) e la partita registrò 241 punti globali. Un’altra sola partita tra le due squadre si è chiusa al tie break: Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto della stagione 2020-2021.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2021-2022: Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play off Scudetto il secondo parziale andò ai trentini per 31-29 ma a fine gara furono i piacentini ad esultare dopo aver perso il primo e secondo set. Il parziale più agevole è datato stagione 2020-2021, quarta giornata di andata: Trento si impose nel secondo set per 25-13.

Nascono i miniabbonamenti per le prossime tre gare di campionato e le tre di Champions League

Campionato e Champions League, la formazione biancorossa da qui a fine dicembre scenderà in campo di fatto ogni tre giorni. E saranno ben sei le partite che verranno giocate al PalabancaSport: tre di campionato e tre di Champions League dove la squadra si chiamerà Gas Sales Daiko Piacenza.

Per venire incontro ai tifosi biancorossi la Società ha deciso di mettere in vendita da domani, giovedì 9 novembre, due miniabbonamenti che permetteranno un forte risparmio rispetto all’acquisto dei biglietti per ogni singola partita: un miniabbonamento sarà per le prossime tre partite casalinghe della Regular Season di campionato e l’altro per le tre partite casalinghe di Champions League.

Il miniabbonamento per le prossime tre partite casalinghe di Regular Season darà la possibilità di assistere alle gare con Cisterna Volley (15 novembre ore 20.30), con Rana Verona (3 dicembre) e con Cucine Lube Civitanova (17 dicembre).

Prezzi dei miniabbonamenti tre partite Regular Season

Tribuna Farnese 70 euro (intero), 55 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 60 euro (interi), 40 euro (ridotto)

Tribuna Po e Primogenita 55 euro (intero), 40 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino e Bovolenta 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

Il miniabbonamento per le prossime tre partite casalinghe di Champions League, manifestazione che Gas Sales Daiko Piacenza affronta per la prima volta, darà la possibilità di assistere alle gare con Halbank Ankara (22 novembre), Berlin Recycling Volleys (13 dicembre) e Sporting Lisboa Benfica (20 dicembre).

Prezzi dei miniabbonamenti tre partite Champions League

Tribuna Farnese 60 euro (intero), 50 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 45 euro (interi), 35 euro (ridotto)

Tribuna Po e Primogenita 45 euro (intero), 35 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino e Bovolenta 35 euro (intero), 30 euro (ridotto)

I miniabbonamenti ridotti sono riservati agli Over 70 (nati nel 1953 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2002 compreso e successivi), l’Under 12 è riservato ai nati nel 2011 e successivi. Prende il via sempre domani 9 novembre la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Cisterna Volley in programma al PalabancaSport mercoledì 15 novembre (ore 20.30) valida per la quinta giornata di campionato.