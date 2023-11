Serie B – I Fiorenzuola Bees all’esame Fulgor Omegna: trasferta piemontese per i gialloblu

Pallacanestro Fiorenzuola Bees inaugura ufficialmente in trasferta il PalaSport di Gravellona Toce, nuovo ed avveniristico impianto creato da parte di Paffoni Fulgor Omegna per le proprie partite casalinghe. Lo fa nel primo storico match dell’impianto, in programma sabato 11 novembre 2023 alle ore 21.00 e valevole per la 9° Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West Girone A 2023/2024.

I Bees di coach Lorenzo Dalmonte arrivano alla trasferta con il vento in poppa, forti delle 2 vittorie consecutive nelle altrettante ultime gare che li hanno portati a quota 8 punti in classifica.

L’ultima trasferta in quel di Rieti ha visto una Fiorenzuola cinica, con una prova offensiva di alto livello che è valsa il 76-87 finale per capitan Ricci e compagni, guidati da uno Jacopo Preti d’elite con 26 punti, 4/6 da 3 punti e 6 rimbalzi che gli sono valsi la copertina anche a livello di LNP per la settimana. Dietro di lui sono state importanti le prove di un Voltolini da 18 punti e a seguire dei cecchini Sabic (12 punti) e Venturoli (11 punti), con i Bees bravi a tirare con il 44% dall’arco.

Fiorenzuola arriva alla sfida con una settimana di lavoro a ranghi completi, preparando la sfida ad una Omegna che nel pre campionato era considerata come una delle squadre in assoluto più complete ma che ha dovuto affrontare un inizio campionato con qualche problema lungo il proprio cammino.

Il focus su Omegna

Gli attuali 4 punti totalizzati dalla squadra di coach Ducarello, allenatore con un’ampia esperienza anche in Serie A, sono sicuramente pochi rispetto a quello che è il valore di una squadra costruita in estate con l’obiettivo della colonna sinistra della classifica.

Il terminale offensivo principale di Omegna ad oggi è senza dubbio il centro Jacopo Balanzoni, con 15,7 punti e 8,9 rimbalzi di media per il lungo dal 2018 alla Paffoni; dietro di lui il miglior realizzatore è l’ex Pavia Marco Torgano con 11,9 punti di media e il 50% da 3 punti in stagione.

Lorenzo Dalmonte, coach dei Fiorenzuola Bees

”Veniamo da una partita contro Rieti dove siamo stati solidi a 360 gradi nonostante i diversi cambi di difesa dei nostri avversari. Sono contento del fatto che la squadra si stia continuando a cercare molto in campo, obiettivo che dovremo continuare a perseguire anche contro la Fulgor Omegna.