Volley – Gas Sales Piacenza a Catania contro l’ultima della classe, Hoffer: “Non esistono partite facili” – PODCAST

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti alla tredicesima puntata della rubrica settimanale “Primo Tempo”. In questo podcast di 5 minuti, vi accompagneremo attraverso una conversazione coinvolgente con l’opinionista sportivo Pippo Vardelli e gli straordinari protagonisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Primo Tempo” è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast. Offre una finestra unica per esplorare il mondo del volley e seguire da vicino il percorso di una delle squadre più promettenti della Superlega italiana di pallavolo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nella tredicesima puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Nicolò Hoffer, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future. Unisciti a noi mentre esploriamo le vittorie, le sfide e l’ambizione che guidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sua avventura nella Superlega di Pallavolo.

LEGGI ANCHE: Volley – Gas Sales Piacenza: biancorossi in palestra per preparare la sfida con Catania, continua la prevendita per la gara con Trento

Gas Sales Bluenergy, vittoria straordinaria contro Ankara in Champions

Si, è stata una vittoria importantissima per noi. Grande risultato e qualificazione alla seconda fase. Bene anche sotto il punto di vista del morale: nonostante il buon periodo la sconfitta con Milano ci ha fatto male, per cui era importante scendere in campo e confermare il nostro livello. In ogni partita, anche se abbiamo difficoltà, riusciamo sempre a spingere fino alla fine. Siamo veramente contenti.

Gas Sales Bluenergy, sfida in Superlega contro Catania

Le partite facili in Superlega non esistono. Il roster di Catania non è da ultima posizione, hanno giocatori di grande valore. Orduna, Buchegger, Basic: sono una bella squadra. E, soprattutto, per noi sarà la seconda trasferta consecutiva. E’ un periodo tosto e fitto, dovremo metterci tante energie mentali e fisiche.

Primo Tempo Il Podcast del Volley

Non perderti i dettagli di questa avvincente discussione su “Primo Tempo” Puoi ascoltare il podcast su varie piattaforme e rimanere aggiornato sulle ultime notizie e analisi del mondo del calcio. Lasciati coinvolgere da esperti come Carlofilippo Vardelli e da interviste esclusive.

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sta cercando di raggiungere nuove vette e di stupire i suoi tifosi. Segui tutte le novità e le emozioni di questa avventura attraverso “Primo Tempo”.