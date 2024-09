Volley – Gas Sales Piacenza: a Firenze la Final Four di Supercoppa, biancorossi in campo sabato con Perugia

Pochi giorni alla Final Four di Del Monte Supercoppa 2024. Il primo titolo della nuova stagione di SuperLega 2024-2025 verrà infatti messo in palio fra sabato 21 e domenica 22 settembre al Pala Wanny di Firenze e vedrà sfidarsi le quattro migliori squadre dell’ultima stagione di SuperLega: Gas Sales Piacenza, Sir Susa Vim Perugia Campione d’Italia e che ha vinto l’ultima Supercoppa, Itas Trentino e Vero Volley Monza.

La Del Monte® Supercoppa 2024 verrà assegnata con la modalità degli scontri diretti in partita secca, le due vincitrici delle Semifinali che si giocheranno sabato pomeriggio gareggeranno poi per l’assegnazione del trofeo domenica.

Programma

Semifinali

Sabato 21 settembre 2024

ore 15.30: Sir Susa Vim Perugia – Gas Sales Piacenza (Diretta Rai Sport e VBTV)

ore 18: Itas Trentino – Vero Volley Monza (Diretta Rai Sport e VBTV)

Finale

Domenica 22 settembre 2024

ore 18.00: Finale 1° posto (Diretta Rai Sport e VBTV)

PALAZZO WANNY A FIRENZE

La Final Four si giocherà a Firenze nel Palazzo Wanny che si trova in Via del Cavallaccio, 18. La struttura è stata inaugurata il 5 febbraio 2022 e deve il so nome all’imprenditore Wanny Di Filippo, patron dell’Azzurra Volley Firenze, promotore e finanziatore di tutto il progetto. Il complesso prevede un corpo centrale dalla capienza 4.000 posti per attività sportiva e una seconda struttura con una palestra di allenamento, una sala wellness, un centro fisioterapico, gli uffici e un bar.

Per Gas Sales Bluenergy Piacenza la semifinale con Perugia sarà anche il debutto assoluto all’interno del Pala Wanny.

Biglietteria

Ecco il dettaglio completo della prevendita biglietti della Del Monte® Supercoppa 2024.

Biglietteria Semifinali (21 settembre)

www.vivaticket.com/it/Ticket/semifinali-del-monte-supercoppa-2024/244096

Biglietteria Finale (22 settembre)

www.vivaticket.com/it/Ticket/finale-del-monte-supercoppa-2024/244095

Abbonamento

www.vivaticket.com/it/Ticket/abbonamento-del-monte-supercoppa-2024/244094