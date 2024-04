Brusaporto – Piacenza, lo scontro diretto per tornare alla vittoria

Dopo la sconfitta di Caldiero, il Piacenza di Stefano Rossini torna in campo Domenica 7 Aprile contro il Brusaporto, per la seconda trasferta consecutiva. Mancano solo 5 gare alla fine del campionato e la situazione nelle parti alte della classifica è tutt’altro che tranquilla: i biancorossi ora non possono più sbagliare e il match di Domenica è il primo di 5 scontri importantissimi per la rincorsa alla promozione. Tornare alla vittoria è fondamentale per far tornare l’entusiasmo all’interno dello spogliatoio e per sfruttare lo scontro diretto tra Varesina e Caldiero Terme, che farà perdere punti ad almeno una delle due contendenti alla vetta.

Brusaporto, un big sottotono

La gara col Brusaporto si può considerare uno scontro diretto a tutti gli effetti, nonostante i soli 12 punti conquistati dai gialloblu nelle ultime 10 giornate: il Brusaporto, infatti, è stata una delle squadre più convincenti durante le prime giornate di campionato, vincendo scontri diretti e contendendosi i posti più ambiti della classifica. Questa continuità, però, è andata sempre più a perdersi e, soprattutto verso la fine del girone d’andata, i lombardi hanno ottenuto una serie di risultati negativi non indifferenti, tra cui il 6-1 del “Garilli”, che hanno fatto perdere numerosi posizioni in classifica ai gialloblu.

I biancorossi, nonostante il risultato della gara d’andata e la poca continuità degli avversari, non devono sottovalutare la gara di Brusaporto, visto che i lombardi durante il girone di ritorno hanno dato filo da torcere alle big, pareggiando con Caldiero Terme e Desenzano e superando per 4-1 la Pro Palazzolo.

Squalifiche pesanti per i biancorossi

I piacentini, oltre ad aver subito una sconfitta che ha a tutti gli effetti riaperto il campionato, nella gara di Caldiero è stata costretta a terminare il match in 9 e in settimana sono arrivate le sentenze: Somma è costretto a saltare solo la gara di Brusaporto, dopo il brutto fallo al limite dell’area su Fasan; Marquez, invece, dopo aver colpito il volto di un giocatore avversario con uno schiaffo nei minuti finali del match, è stato sanzionato con ben 3 giornate di squalifica: l’argentino salterà così le gare contro Brusaporto, Clivense e Castellanzese.

Il post partita di Caldiero Terme – Piacenza

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Silva, Del Dotto, Iob, Ndoye, Gerbaudo, Corradi, Artioli, D’Agostino, Recino. All Rossini.

La 34esima giornata del Girone B di Serie D

Brusaporto – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Castellanzese – Ponte San Pietro

Ciserano – Club Milano

Clivense – Caravaggio

Folgore Caratese – Desenzano

Real Calepina – Legnano

Tritium – Arconatese

Casatese – Pro Palazzolo

Varesina – Caldiero Terme

Villa Valle – Crema

La classifica

Piacenza e Pro Palazzolo 63; Caldiero Terme 62; Varesina 60; Desenzano 59; Arconatese 57; Brusaporto 50; Folgore Caratese 48; Villa Valle e Casatese 45; Ciserano 44; Clivense 43; Club Milano 41; Caravaggio 40; Castellanzese 38; Real Calepina 37; Legnano 33; Tritium 28; Crema 27; Ponte San Pietro 21.