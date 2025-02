Volley – Gas Sales Piacenza, domenica al Palabanca arriva Verona: curiosità e statistiche

Nona giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Piacenza, sarà impegnata domenica 16 febbraio (ore 16.00) al PalabancaSport nella penultima gara casalinga della Regular Season: avversaria Rana Verona.

Sfida numero 17 quella in arrivo contro la formazione veneta. Sono 16 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto e Del Monte Coppa Italia SuperLega. Il bilancio è di 11 successi per i biancorossi, mentre in 6 occasioni è stato il sestetto scaligero a esultare. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate due volte: una in Regular Season ed una volta nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia. In entrambe le occasioni si è giocato a Verona e a festeggiare è stata la formazione di Stoytchev: 3-0 (25-20, 25-21, 25-18) nella gara di andata, 3-2 (25-18, 26-24, 23-25, 21-25, 15-10) nei Quarti di Finale di Coppa Italia.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla prima giornata di andata della stagione 2022-2023 quando, al PalabancaSport, Verona si impose al tie break (20-25, 25-23, 25-23, 20-25, 22-24) e la partita registrò 232 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla sempre della stagione 2022-2023: Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega il secondo parziale andò ai veneti davanti al pubblico amico per 33-31, ma poi fu Gas Sales Bluenergy Piacenza a imporsi al tie break e accedere alla Final Four della manifestazione che poi vinse a Roma in finale con Trento.

Il parziale più agevole nelle sfide, Gas Sales Bluenergy Piacenza lo ha conquistato al PalabancaSport nella stagione 2021-2022 nella semifinale dei Play Off 5° Posto: il secondo set finì 25-11.

Stephen Maar, schiacciatore Gas Sales Piacenza

“Contro Trento siamo sempre stati in partita e dimostrato che negli scontri diretti possiamo dire la nostra. L’obiettivo è lavorare bene in settimana per arrivare alla partita nelle migliori condizioni possibili senza pensare più di tanto in settimana agli avversari. Sono in Italia da un po’ di anni, è stata la scelta giusta vuoi perché gioco nel campionato più bello e difficile e vuoi perché ho sempre trovato persone fantastiche in ogni mia esperienza e questo è importantissimo per potere crescere sempre di più”.