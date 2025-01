Volley – Gas Sales Piacenza, domenica arriva la Lube vincitrice della Coppa Italia: curiosità e statistiche

Settima giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca e per Gas Sales Piacenza impegno al PalabancaSport: domenica 2 febbraio (ore 16.00) arriva Cucine Lube Civitanova, fresca vincitrice della Del Monte Coppa Italia e semifinalista in Challenge Cup.

Sfida numero quindici quella in arrivo contro la formazione marchigiana. Sono quattordici i precedenti tra le due squadre, undici in Regular Season, uno in Semifinale della Del Monte Supercoppa giocata lo scorso anno ad ottobre e due nei Play Off 5° Posto giocati alla fine della scorsa stagione.

I precedenti

Il bilancio è di dodici successi per Civitanova, mentre in due occasioni è stata Gas Sales Bluenergy Piacenza ad esultare. Nella gara di andata giocata a Civitanova a vincere è stata la squadra di casa per 3-0 (25-20, 25-20, 25-20) e nell’occasione aveva interrotto la striscia vincente di sei gare consecutive dei biancorossi emiliani.

Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate cinque volte tra Regular Season, Supercoppa e Play Off 5° Posto e solo in una occasione è stata Gas Sales Bluenergy Piacenza ad imporsi: decima giornata di ritorno a Civitanova i biancorossi si imposero per 3-0 (21-25, 27-29, 22-25).

L’altro successo di Piacenza è arrivato nella stagione 2021-2022: seconda giornata di andata a Civitanova i biancorossi si imposero al tie break in rimonta (25-23, 16-25, 25-23, 22-25, 12-15).

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla gara di andata della scorsa stagione: decima giornata, Civitanova si impose al PalabancaSport al tie break e la partita registrò 219 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2020-2021: quinta giornata di andata, al PalabancaSport il primo parziale andò ai marchigiani per 31-29 e a fine gara fu la Lube a festeggiare lasciando ai biancorossi piacentini un solo set.

Il parziale più agevole è datato stagione 2019-2020, prima giornata di ritorno: a Piacenza la formazione marchigiana si impose nel terzo set per 25-13 e si aggiudicò la gara senza lasciare set ai padroni di casa.