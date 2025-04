Volley – Gas Sales Piacenza, domenica c’è Gara 2 delle Semifinali. Romanò: “Tutto si deciderà per qualche dettaglio”

Cresce l’attesa per Gara 2 della Semifinale Scudetto tra Gas Sales Piacenza e Itas Trentino in programma al PalabancaSport domenica 13 aprile (ore 18.00).

Dopo l’infinita battaglia in Gara 1 vinta da Trento al tie break per 18-16, le due squadre torneranno in campo tra pochi giorni. La serie si gioca al meglio delle cinque partite.

E in vista di Gara 2 Gas Sales Piacenza torna in palestra oggi con una doppia seduta di lavoro e sarà così anche giovedì mentre nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato la squadra sosterrà una seduta di lavoro. Domenica 13 aprile in mattinata rifinitura e nel pomeriggio Gara 2.

Yuri Romanò

“Gara 1 è stata molto equilibrata ma è già dimenticata. Il rammarico c’è perché quella partita l’avremmo potuta portare a casa, questa serie di semifinale si deciderà per qualche dettaglio ma questo lo sapevamo. La testa è solo per Gara 2, avevamo fiducia prima di iniziare la prima partita, ne abbiamo ancora di più adesso. Siamo in piena corsa per potere andare in Finale”.

Prosegue intanto la prevendita dei biglietti per assistere a Gara 2 delle Semifinali Scudetto in programma al PalabancaSport domenica 13 aprile alle ore 18.00.

Prezzi

Tribuna Sforza Fogliani 150 euro

Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Tribuna Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto).

Biglietti

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1954 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2003 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 15 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino e potranno essere acquistati presso gli sportelli Gas Saes Energia o gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza.

Gli studenti delle scuole superiori, che dovranno presentarsi con il registro elettronico o altro documento attestante l’essere studente presso la biglietteria del PalabancaSport, prezzo del biglietto 7 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino.

Per le società sportive il prezzo del biglietto è 15 euro per gli adulti e 5 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it