Volley – Trento si aggiudica Gara 1, ma la Gas Sales Piacenza è da applausi: 3-2

Il verdetto è amaro, dopo più di due ore e quaranta minuti di gioco, ad uscirne vittoriosa è Trento che al tie break si aggiudica Gara 1 in una sfida che si può già annoverare tra le più belle della stagione. Abbiamo una certezza, la Gas Sales Piacenza può competere anche con i Campioni d’Europa in carica, ed è un ottimo piano di partenza, i Biancorossi dimostrano di avere un organico dotato di grande qualità ed adatto a far sognare i propri tifosi.

Uno splendido Mandiraci guida l’attacco piacentino accompagnato da un positivissimo Romanò; da sottolineare anche la grande prestazione di Maar, quest’ultimo autore di due errori nel tie break che sporcano un ottima continuità offensiva.

L’Itas, anche oggi, ha dato una grande dimostrazione di forza, la squadra di coach Soli ha sempre saputo trovare con pazienza la soluzione offensiva migliore, dando spolvero ad un grande connubio muro-difesa, assoluto mattatore del match Alessandro Michieletto, sapevamo essere il pericolo numero uno e abbiamo capito che per arginare il talento della banda azzurra serve giocare la miglior pallavolo possibile, anche se a volte non basta nemmeno.

La speranza rimane, i ragazzi di coach Travica tornano con qualche rammarico ma consapevoli del fatto che la serie è ancora tutta da giocare, la Gas Sales Piacenza tornerà in campo domenica 12 aprile alle ore 18 per affrontare l’Itas Trentino al Palabanca, in palio ci sarà Gara 2 delle Semifinali Scudetto.

La cronaca di Trentino-Gas Sales Piacenza

Doppio ace di Sbertoli che sorpassa 4-3. Risponde con il primo tempo Galassi 4-4. Risponde Trento dai nove metri con Michieletto 6-5. Ancora ace di Michieletto 7-5. Sempre Galassi con il primo tempo vincente 8-7. Errore in battuta di Simon, risponde subito Piacenza con la pipe di Mandiraci 15-14. Primo time out di Travica dopo l’attacco vincente di Kozamernik 21-17. Pipe di Mandiraci a segno, ma Trento comunque avanti 23-21. Errore di Romanò al servizio, set nelle mani dell’Itas 25-23.

Secondo set 23-25

Primo tempo nei tre metri di Simon ed errore in attacco di Michieletto, Piacenza avanti 0-2. Muro di Simon sul tentativo d’attacco di seconda di Flavio 2-3. Errore in attacco di Romanò, Gas Sales che rimane in vantaggio 5-8. Pipe di Mandiraci vincente con l’aiuto del nastro 12-14. Scambio lunghissimo dove ha la meglio l’Itas con il mani out di Lavia 14-14. Mani out di Maar, costretto al time out Soli 16-19. Pipe di Mandiraci vincente 16-21. Parallela di Romanò che pesca la mano esterna di Michieletto 17-22. Errore dai nove metri di Romanò 19-23. La pipe di Maar pone fine al secondo parziale 23-25.

Terzo set 25-21

Parte forte Trento, mani out di Michieletto su Romanò 2-1. Primo tempo di Sbertoli per Flavio che conclude in posto uno 3-2. Errore di Michieletto in battuta 4-3. L’attacco di Romanò colpisce l’asta, momento di confusione biancorosso 11-8. Mani out in parallela di Rychlicki, ma Piacenza adesso è viva 16-13. Pallonetto profondo di Michieletto che beffa la difesa biancorossa 21-15. Punto in palleggio di Maar che coglie impreparata la difesa dell’Itas 24-21. Errore di Maar al servizio 25-21.

Quarto set 23-25

Primo tempo vincente di Flavio 3-2. Pipe di Lavia a segno 4-3. Errore in battuta di Romanò, Itas avanti 5-4. Diagonale spettacolare senza guardare di Lavia 7-5. Errore di Rychlicki dai nove metri 8-7. Pipe di Maar che riporta in parità il parziale 8-8. Primo tempo di Flavio, partita in totale equilibrio 12-12. Grande diagonale di Maar, vantaggio biancorosso 12-13. Diagonale di Michieletto, tocca solamente a muro Simon 16-16. Mani out di Michieletto con il muro a tre piazzato della Gas Sales 18-17. Ace di Sbertoli 20-18. Tre ace consecutivi di Romanò, set ball Piacenza 23-24. Errore di Rychlicki dai nove metri, Piacenza porta il match al tie break 23-25.

Tie break 18-16

Primo tempo di Simon che apre il quinto set 0-1. Errore in battuta di Romanò 2-2. Servizio out di Garcia, gara in parità 7-7. Ace di Mandiraci, Piacenza mette il muso avanti 7-8. Gioca con il muro Maar che mette a segno il 8-10. Diagonale di Maar, assoluto protagonista di questo tie break 8-11. Termina ai vantaggi Gara 1 con Trento che ha la meglio 18-16 con Michieletto che chiude la gara sfruttando il muro biancorosso.

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3-2

(25-23, 23-25, 25-21, 23-25, 18-16)

Itas Trentino: Lavia 12, Kozamernik 8, Sbertoli 5, Flavio 10, Rychlicki 17, Laurenzano (L), Bartha, Garcia 2, Acquarone. Ne: Bristot, Pesaresi (L), Pellacani, Magalini. All. Soli.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Mandiraci 20, Simon 11, Romanò 17, Maar 24, Galassi 10, Brizard 2, Scanferla (L), Bovolenta 1. Ne: Salsi, Kovacevic, Ricci, Andringa, Gueye, Loreti (L). All. Travica.

Arbitri: Cerra di Bologna, Cesare di Roma.