Volley – Gas Sales Piacenza, domenica Gara 2 con Trentino in un PalaBanca soldout

Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 13 aprile (ore 18.00) al PalabancaSport per affrontare Itas Trentino in Gara 2 delle Semifinali Play Off Scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca 2024-2025.

Si gioca al meglio delle cinque partite, chi vince la serie stacca il biglietto per la Finale Scudetto contro la vincente tra Perugia e Civitanova, chi perde giocherà la Finale 3° e 4° posto che vale per la vincente il pass per la Champions League mentre la quarta classificata giocherà la Coppa Cev.

Itas Trentino si è imposta in Gara 1 a Trento per 3-2, per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è la quinta partecipazione ai Play Off Scudetto, per Trento la ventiduesima.

I precedenti

Le due squadre si sono già affrontare in tre occasioni nei Play Off Scudetto: nella stagione 2020-2021 ai Quarti di Finale e i trentini vinsero la serie per 2-0; nella stagione 2021-2022 sempre ai Quarti e Trento si impose per 2-1 nella serie. L’ultima sfida nei Play Off Scudetto risale alla stagione 2022-2023, in Semifinale Piacenza portò Trento a Gara 5 dopo aver perso le prime due partite ma alla fine in Finale andarono i dolomitici.

Sfida numero 25 quella in arrivo contro la formazione trentina, che ha chiuso la Regular Season al primo posto e nei Quarti di Finale ha superato Cisterna per 3-1 nella serie.

Sono 24 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega. In questa stagione in Regular Season Trento ha vinto entrambe le gare, all’andata al PalabancaSport per 3-1, al ritorno a Trento in rimonta per 3-2.

Il bilancio è di 18 successi per Trento, mentre in 6 occasioni è stato il sestetto biancorosso ad esultare.

Punteggi e set più combattuti

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale a Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto della stagione 2021-2022 quando Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose al PalabancaSport al tie break (21-25, 29-31, 25-19, 25-20, 24-22) e la partita registrò 241 punti globali. Altre tre sole partite tra le due squadre sono chiuse al tie break: Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto della stagione 2020-2021 e a vincere fu Trento, gara di ritorno della Regular Season della stagione in corso e a vincere è stata Trento, Gara 1 della Semifinale Scudetto della stagione in corso e a vincere è stata Trento.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2021-2022: Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play off Scudetto il secondo parziale andò ai trentini per 31-29 ma a fine gara furono i piacentini ad esultare dopo aver perso il primo e secondo set. Il parziale più agevole è datato stagione 2020-2021, quarta giornata di andata: Trento si impose nel secondo set per 25-13.

Le parole di Maar

“Stiamo giocando un’importante semifinale con Trento, una semifinale a cui teniamo tantissimo. Trento è l’avversaria che nessuno avrebbe voluto trovare in semifinale, anche perché è stata la migliore della regular season ma in Gara 1 abbiamo dimostrato di potere dire la nostra. A quella gara non penso più come non penso più a chi mi ritroverò nuovamente di fronte, ma penso a come lo affronterò”

PalaBanca soldout

Gas Sales Piacenza comunica il sold out per Gara 2 in programma domenica 13 aprile alle ore 18.00 che vedrà i biancorossi affrontare l’Itas Trentino. Domenica la biglietteria del PalabancaSport sarà aperta dalle 16.30 solo per il ritiro dei biglietti già venduti, nessun altro tagliando sarà messo in vendita.