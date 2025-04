Serie B – Bakery Piacenza, a Faenza la terzultima partita. Lanzi: “Dobbiamo stare sul pezzo” – AUDIO

Terzultima giornata di regular season del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025 per la Bakery Piacenza, che sabato 12 aprile alle ore 20:30 giocherà al PalaCattani di Faenza contro la locale formazione dei Blacks. La squadra di coach Giorgio Salvemini è ancora alla rincorsa della salvezza diretta, distante due lunghezze, con Desio e Crema che hanno 26 punti rispetto ai 24 dei biancorossi.

Logico che ormai ogni partita conta ed è fondamentale per riuscire a raggiungere l’obiettivo. Per nulla semplice dopo il ko contro Monferrato ed anche in virtù del calendario di Bakery Piacenza, che dopo la trasferta di Faenza disputerà il turno prepasquale a domicilio di San Vendemiano (sabato 19 ore 20:30), e l’ultimo match al PalaBakery contro Fidenza (domenica 27 ore 18:00).

Le parole del playmaker Tommaso Lanzi a Radio Sound

«La partita contro Monferrato si è decisa negli ultimi possessi anche per delle nostre distrazioni. La salvezza resta lì, siamo concentrati ma il campionato è molto difficile. Ce la stiamo mettendo tutta, e si può ancora fare anche se non dipende solo da noi, ma anche dagli altri risultati. Mancano tre partite ma non ci abbattiamo, anche perché per affrontare gli eventuali playout dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi. Faenza è un campo difficile, gli avversari sono una squadra forte e strutturata fisicamente. Dobbiamo restare concentrati per tutti i quaranta minuti, e pensare a quello che dobbiamo fare per arrivare al nostro obiettivo. Stiamo dando il cento per cento in settimana per riuscire in questo».