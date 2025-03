Volley – Gas Sales Piacenza, in un Palabanca sold out arriva Perugia. Brizard: “Torniamo a divertirci in campo”

PalabancaSport sold out domani, domenica 2 marzo, per l’undicesima giornata di ritorno che porta dritto ai Play Off Scudetto. Gas Sales Piacenza chiude la Regular Season domani al PalabancaSport (ore 18.00), con i Campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia.

Domani la biglietteria del PalabancaSport sarà aperta dalle 17.00 solo per il ritiro dei biglietti già venduti, nessun altro tagliando sarà messo in vendita.

Dopo il ritorno alla vittoria nell’ultimo turno di campionato con Grottazzolina, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha nel mirino il miglior posizionamento sulla griglia dei Play Off: quarto, quinto e sesto posto, tutto è possibile. Per il quarto posto è necessario fare un punto in più di Verona che gioca a Taranto, per difendere la quinta posizione è fondamentale vincere almeno un set domani. Chiudere al quarto posto la Regular Season garantirebbe di giocare al PalabancaSport prima, terza ed eventuale quinta gara dei Quarti.

Antoine Brizard, capitano Gas Sales Piacenza

“Ci attende sicuramente una partita difficile, noi stiamo cercando di trovare una nuova dinamica dopo un periodo non felicissimo, domenica sarà una bella gara da giocare come è sempre stato con Perugia. Veniamo da un periodo in cui abbiamo faticato nelle partite casalinghe ma nell’arco della stagione abbiamo fatto anche belle cose davanti al nostro pubblico, cercheremo di fare il meglio possibile per avere una buona posizione sulla griglia dei play off. Verona o Civitanova non fa differenza ora le squadre giocano tutte bene, adesso pensiamo a noi e poi vedremo. Adesso proviamo a divertirci in campo, che è poi quello che ci mancava nell’ultimo periodo, e spingere fino alla fine”.

L’avversario Sir Susa Vim Perugia

Dall’altra parte della rete c’è la squadra Campione d’Italia Sir Susa Vim Perugia che guida la classifica. In questa stagione la formazione umbra ha già vinto la Supercoppa messa in bacheca dopo il successo del 22 settembre a Palazzo Wanny. In panchina c’è coach Angelo Lorenzetti, l’ossatura del roster è rimasta strutturata come lo scorso anno, con poche ma significative novità. La diagonale è rimasta invariata: Giannelli-Ben Tara (con Jesus Herrera), al centro sono stati confermati Roberto Russo, Sebastian Solè e Davide Candellaro a cui si è aggiunto Agustin Loser. Nel reparto schiacciatori in estate è arrivato Yuki Ishikawa ad affiancare Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk, a completare il reparto il giovane Nicola Cianciotta. Massimo Colaci, da pochi giorni quaranta candeline sulla torta, è il libero, al suo fianco c’è Alessandro Piccinelli. Vice Giannelli è Francesco Zoppellari.

Davide Candellaro, centrale Sir Susa Vim Perugia

“Loro in battuta sono “pesanti” e quindi noi dobbiamo riuscire, attraverso la ricezione che comunque è la prima parte, ad arginare questa loro forza perchè comunque hanno dei giocatori che possono spaccare il set in qualsiasi momento. Piacenza è una di quelle squadre che ha un organico con più soluzioni, sono parecchio completi, hanno giocatori di spicco più o meno esperti e giocatori che hanno fatto vedere buone cose durante la stagione. Magari la continuità non è stato il tratto distintivo della loro stagione, ma ora con il cambio in panchina mi aspetto che facciano uno sprint”.

PRECEDENTI: 14 (12 successi Sir Susa Vim Perugia, 2 successi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza).

EX: Davide Candellaro a Piacenza nella stagione 2020-2021; Gianluca Galassi a Perugia nella stagione 2018-2019; Fabio Ricci a Perugia dalla stagione 2017-2018 alla stagione 2021-2022.

Classifica

Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino p. 54; Cucine Lube Civitanova 43; Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 39; Allianz Milano 36; Valsa Group Modena 26; Cisterna Volley 23; Sonepar Padova 19; Yuasa Battery Grottazzolina 18; Gioiella Prisma Taranto 14; Mint Vero Volley Monza 13.