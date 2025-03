Rugby – Lyons tenaci, ma Viadana ha la meglio per 24-12

I troppi falli e le occasioni perse condannano i Lyons ben oltre i propri demeriti sul campo della capolista Viadana, che suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio sugli uomini di Urdaneta e Paoletti. Una prova difensiva di altissimo livello non è stata sufficiente a rimanere in partita contro i dominatori del campionato, e nel finale di gara i Leoni avrebbero meritato la segnatura che sarebbe valsa il punto di bonus difensivo.

I Lyon torneranno in campo sabato 8 marzo al “Battaglini” di Rovigo per la sfida valida per la XIV giornata di Serie A Elite.

Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons Piacenza (7-5) 24-12

Marcatori: P.t. 18’ m. Dorronsoro tr. Roger Farias (7-0), 31’ m. Cuminetti (7-5); s.t. 45’ m. Marchiori tr. Roger Farias (14-5), 57’ m. Luccardi tr. Roger Farias (21-5), 60’ m,t. (21-12), 62’ c.p. Roger Farias (24-12)

Rugby Viadana 1970: Ciardullo, Bronzini, Morosini (12’ Sauze), Jannelli, Ciofani (62’ Madero), Roger Farias, Baronio (60’ Di Chio), Ruiz, Wagenpfeil (54’ Catalano), Boschetti, Marchiori (72’ Salvan), Loretoni, Oubina R. (54’ Mignucci), Dorronsoro (45’ Luccardi), Oubina A. (50’ Fiorentini). All. Gilberto Pavan

Sitav Rugby Lyons Piacenza: Castro, De Klerk, Cuminetti, Rodina (57’ Liebenberg), Bruno, Steenkamp, Dabalà (57’ Via), Portillo, Bance (57’ Bellucci), Cisse (48’ Moretto), Ruiz (57’ Cemicetti), Salvetti, Torres (57’ Carones), Minervino (66’ Bona), Libero (57’ Maggiore). All. Bernardo Urdaneta

Cartellini: 50’ giallo Libera (Sitav Rugby Lyons Piacenza); 59’ giallo Boschetti (Rugby Viadana 1970); 60’ giallo Marchiori (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Martin Roger Farias (Rugby Viadana 1970) 4/5; Duncan Steencamp (Sitav Rugby Lyons Piacenza) 0/1

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4 – Sitav Rugby Lyons Piacenza 0

Player of the Match: Tommaso Jannelli (Rugby Viadana 1970)