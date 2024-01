Volley – Gas Sales Piacenza: Manuel Zlatanov con la Nazionale U18 vince anche con la Germania. Oggi la semifinale al Torneo Wevza

Seconda vittoria consecutiva della Nazionale azzurra Under 18 impegnata a Francoforte in Germania al Torneo Wevza di categoria: gli azzurrini, hanno sconfitto i padroni di casa della Germania per 3-1 (25-15, 25-18, 23-25, 25-14. Gli azzurrini con Manuel Zlatanov, schiacciatore classe 2008 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, in campo nella sfida con i tedeschi per tutti i quattro set, grazie alle due vittorie hanno chiuso al primo posto la Pool A e oggi, 6 gennaio alle ore 16.30 affronteranno in semifinale la seconda classificata della Pool B.

Il Torneo Wevza mette in palio un posto per i prossimi Campionati Europei Under 18 in programma in Bulgaria dal 10 al 21 luglio 2024.

Il calendario dell’Italia di Manuel Zlatanov

6 gennaio 2024

Semifinali 1°-4° posto

Ore 16.30 Italia – seconda Pool B

7 gennaio

Finale 3°-4° posto

Finale 1° – 2° posto.

La formula del torneo

Al termine della prima fase del Torneo Wevza le prime due classificate di ciascuna pool accederanno alle semifinali incrociate e alle finali per l’assegnazione delle medaglie. Le altre nazionali affronteranno invece le partite per la composizione della classifica dal 5° al 7° posto.