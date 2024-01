Il Fiorenzuola si muove sul mercato: prestito di Felice D’Amico

Il Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 le prestazioni sportive di Felice D’Amico dall’Avellino. Il giocatore ha scelto di indossare la maglia numero 30 nella sua esperienza in rossonero.

La carriera di Felice D’Amico

Nato a Palermo il 22 agosto 2000, l’esterno offensivo siciliano, dopo un settore giovanile con la maglia dell’Inter, ha indossato le maglie di Sampdoria, Chievo Verona, Pro Sesto, Gubbio ed Avellino, collezionando 87 presenze, divise tra serie A, Serie B, Serie C, Coppa di C e playoff di serie C, nelle quali ha realizzato 9 reti e fornito 3 assist ai propri compagni di squadra.

