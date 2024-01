Volley – Gas Sales Piacenza: Manuel Zlatanov Top scorer con la Nazionale Under 18

Manuel Zlatanov, schiacciatore classe 2008 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnato a Francoforte in Germania con la Nazionale azzurra Under 18 guidata da Monica Cresta, al torneo Wevza di categoria nella gara di esordio con il Portogallo, vinta dagli azzurri per 3-0 (25-16, 25-23, 25-14) è stato il Top scorer dell’incontro con 13 punti.

La Nazionale azzurra all’esordio nella manifestazione, che mette in palio un posto per i prossimi Campionati Europei Under 18 in programma in Bulgaria dal 10 al 21 luglio 2024, guidata in panchina da Monica Cresta ha giocato una buona pallavolo facendo emergere fin dai primi scambi la forza e la tecnica della nazionale tricolore.

Oggi giornata di riposo per gli azzurrini che torneranno in campo a Francoforte domani, venerdì 5 gennaio, contro i padroni di casa della Germania (diretta streaming sul canale YouTube della federazione tedesca).

ITALIA-PORTOGALLO 3-0

(25-16, 25-23, 25-14)

ITALIA: Manuel Zlatanov 13, Ciampi 7, Boschini 11, Garello 9, Benacchio 6, Porro 4, Usanza (L). Giani, Argilagos Ne: Cremoni, Zara, Tosti, Romano, Biondo. All. Cresta.

PORTOGALLO: Pedrosa 12, Prey 2, Pinto 8, Pinho 10, Franca 2, Leal 1, Colaco (L). Ferradaz, Abecasis 2, Barbazyak 1, Pereira. Ne: Felgueiras. All. Rosa.

Il calendario dell’Italia

POOL A: Italia, Germania, Portogallo

5 gennaio 2024

Ore 16.30 Italia -Germania

-Germania 6 gennaio 2024

Semifinali 1°-4° posto

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

La formula

Al termine della prima fase del Torneo Wevza le prime due classificate di ciascuna pool accederanno alle semifinali incrociate e alle finali per l’assegnazione delle medaglie. Le altre nazionali affronteranno invece le partite per la composizione della classifica dal 5° al 7° posto.