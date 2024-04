Volley – Gas Sales Piacenza: Manuel Zlatanov con la nazionale Under 18 a Policoro

Manuel Zlatanov, schiacciatore classe 2008 di Gas Sales Piacenza è da oggi impegnato a Policoro in provincia di Matera con la Nazionale Under 18 guidata da Monica Cresta nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 18.

La rassegna continentale di categoria è in programma dal 10 al 21 luglio a Sofia e Plovdiv (Bulgaria).

Per gli azzurrini si tratta della seconda possibilità di approdare agli Europei. Infatti, al Torneo Wevza svoltosi ai primi di gennaio a Francoforte (Germania), dopo aver superato Portogallo, Germania e Spagna, la nazionale Under 18 è stata sconfitta al quinto set in finale dalla Francia, perdendo così la possibilità di staccare il pass europeo al 1st Round.

L’Italia, inserita nella Pool A, farà il proprio esordio oggi contro la Macedonia del Nord, per poi affrontare sabato 13 la Grecia e chiudere il torneo domenica 14 contro Israele; tutti e tre le gare degli azzurrini sono in programma alle ore 19 presso il PalaErcole di Policoro.

Tutte le partite della manifestazione saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

I 14 azzurri: Nicolò Garello (Diavoli Rosa); Simone Bertoncello (Bassano Volley); Alessandro Benacchio, Simone Porro, Francesco Crosato (Treviso Volley); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Gianluca Cremoni, Andrea Giani (Lube Civitanova Volley); Davide Boschini, Nicola Mussari (Itas Trentino Volley); Lorenzo Ciampi (Mint Vero Volley Monza); Jacopo Tosti (Marino Pallavolo); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Manuel Zlatanov (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Lo staff azzurro: Vincenzo Fanizza (Coordinatore Tecnico); Monica Cresta (Allenatore); Francesco Conci (Secondo Allenatore); Berardino Viggiano (Assistente Tecnico); Annalisa Pinto (Scoutman); Mattia Cordenos (Fisioterapista); Antonino Fontana (Medico); Glauco Ranocchi (Preparatore Fisico e Team Manager).

La formula

Si qualificheranno ai Campionati Europei le prime due classificate di ciascun girone (Pool A, Pool B, Pool C, Pool D e Pool E).

Il calendario

12 APRILE

Ore 16: Grecia-Israele

Ore 19: Italia-Macedonia del Nord

13 APRILE

Ore 16: Israele-Macedonia del Nord

Ore 19: Grecia-Italia

14 APRILE

Ore 16: Macedonia del Nord-Grecia

Ore 19: Israele-Italia