Volley – Gas Sales Piacenza: mercoledì gara di ritorno dei quarti di Champions League contro lo Jastrzebski Wegiel

Gas Sales Piacenza si rituffa nella Cev Volley Champions League 2024. Mercoledì 28 febbraio alle 18.00 (gara in diretta su Radio Sound), la formazione biancorossa affronterà i polacchi dello Jastrzebski Wegiel nella gara di ritorno dei Quarti di Finale.

Gas Sales Daiko Piacenza nella gara d’andata ha vinto al tie break (19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 15-11): per conquistare la Semifinale in terra polacca dovrà vincere con qualsiasi risultato mentre si andrà al Golden Set se la partita finirà con la vittoria al tie break dello Jastrzebski Wegiel. In caso di vittoria per 3-0 o 3-1 dei polacchi saranno loro ad accedere alla semifinale.

La formazione biancorossa dopo la bella vittoria in campionato con la Lube Civitanova raggiungerà nella giornata di oggi la Polonia con un volo da Bologna per Cracovia e quindi trasferimento in pullman a Jastrzebie-zdroj. Oggi pomeriggio allenamento e così pure domani pomeriggio, martedì 27 febbraio. Dopo la rifinitura di mercoledì mattina, nel pomeriggio alle ore 18.00 fischio d’inizio della partita: arbitri Marie-Catherine Boulanger e Juraj Mokry.

La formazione polacca, nel cui roster spiccano i nomi di giocatori che hanno militato nel campionato italiano come l’opposto Patry e lo schiacciatore Sedlacek, dopo 23 giornate di campionato guida la PlusLiga polacca con 60 punti frutto di 20 vittorie e 3 sconfitte. Nell’ultima giornata di campionato ha vinto fuori casa per 3-1 con il Cuprum: 21-25, 25-11, 25-16, 25-20 per lo Jastrzebski.