Rugby – La prima volta dei Brancaleoni Lyons: esordio ufficiale nel circuito Integrato “All Stars”

Domenica 25 febbraio è stata una giornata importante per la società Rugby Lyons, che ha visto sbocciare definitivamente un progetto importante, iniziato due anni fa e “sceso in campo” a Pontedera nello scorso fine settimana. Stiamo parlando della squadra di Rugby Integrato “I Brancaleoni”, un gruppo di ragazzi con disabilità che dall’autunno 2021 ha iniziato ad allenarsi sul nostro campo da rugby, e che dopo due anni di lavoro intenso ha partecipato per la prima volta a una tappa del Circuito Nazionale “All Stars”, che raggruppa le squadre di Rugby Integrato di tutta Italia.

Il progetto

Il progetto è nato nel 2021, in collaborazione con l’associazione ASSO.FA., per portare questo gruppo di ragazzi a praticare sport all’aria aperta. Grazie al prezioso lavoro degli educatori dei Lyons Camilla Merli e Luca Petillo, giocatore della prima squadra, questi ragazzi hanno imparato a conoscere e ad amare il rugby e i suoi valori, diventando a tutti gli effetti membri della famiglia bianconera con la propria passione, impegno e tifo.

E in questa stagione sportiva, sono arrivate anche le prime partite vere e proprie, giocate sul campo insieme ad altre squadre di rugby integrato, disputate a Colorno e a Cremona negli scorsi mesi. I Brancaleoni hanno messo in campo la loro passione e la loro gioia di stare insieme, costruendo un grande gruppo che ora ha toccato un primo, importantissimo traguardo con la partecipazione alla prima attività ufficiale. Un passo importante per tutta la società e per tutti quanti si sono spesi nel progetto dal primo giorno.

L’educatrice Camilla Merli

“La sfida che abbiamo raccolto due anni fa ora arriva a compimento. Abbiamo un gruppo di ragazzi che si è allenato con noi fin dall’inizio, sul campo e al chiuso nei periodi invernali, e che è sempre stato entusiasta di praticare sport e con cui abbiamo instaurato un bel rapporto, e che piano piano ha convinto e coinvolto altri ragazzi a prendere parte all’attività. Le nostre prime uscite in amichevole sono servite a prendere confidenza e vedere come si comportano i ragazzi, e ora la sfida più bella e stimolante.

Prima di tutto perché è stata una trasferta lunga, e poi perché abbiamo vissuto una giornata in compagnia di tante altre squadre che condividono la nostra passione. Per me e tutti gli educatori è un momento di grande emozione, e abbiamo letto nei ragazzi la nostra stessa gioia e determinazione”.

I Brancaleoni Lyons, accompagnati dagli educatori Camilla Merli, Luca Petillo, Michela Safu, Ilaria Aldrovandi e Ignacio Chico, ha anche conquistato la sua prima vittoria in gara ufficiale, nella sfida al Cremona, facendosi valere nel Torneo “All Stars” di Pontedera e vivendo una giornata indimenticabile. Un grosso ringraziamento va ad ASSO.FA., che ha creduto in questo progetto fin dagli inizi, a tutti gli educatori che hanno seguito i ragazzi in questi anni e al nostro sponsor Santa Teresa Lighting and Renewable Energy per aver sostenuto la nascita di questa bellissima realtà