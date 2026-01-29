Kickboxing – Yama Arashi, dodici medaglie alla Coppa Europa WAKO ad Atene

E’ ricco il bottino della Yama Arashi alla Coppa Europa WAKO di kickboxing ad Atene, con la partecipazione complessiva di 2500 atleti in rappresentanza di 30 nazionali. Da anni la società piacentina partecipa a questo importante appuntamento che di fatto inaugura la nuova stagione a livello internazionale.

Guidata dal tecnico Davide Colla affiancato dal coach Federico Fornaro, la spedizione piacentina annoverava quindici atleti, protagonisti di ottimi risultati, certificati da dodici medaglie con due successi.

Le parole di Davide Colla

“La squadra ha risposto bene a questo primo test stagionale, conquistando due medaglie d’oro, cinque d’argento e altrettanti bronzi. Tra tutte, spicca il primo posto di Matilde Cutaia nella categoria Open Cadetti. Siamo fiduciosi per questa nuova stagione iniziata nel migliore dei modi, c’è ancora tanto lavoro da fare ma i ragazzi si impegnano molto e confermano la loro forte crescita”.

Nello specifico, Matilde Cutaia si è imposta nella categoria Open Weight (senza distinzione di peso) Cadetti, oltre a trionfare nella gara a squadre in compagnia di altre due rappresentanti italiane (Capogna e Salerno). Per la Yama Arashi, i cinque argenti portano la firma di Somaya El Hayek (Open Weight Senior), Riccardo Bramieri (Junior Kick Light -63 chilogrammi), Layla El Hayek (Junior Point Fight -70 chilogrammi), Nicolò Guarnieri (Cadetti Point Fight -63 chilogrammi) e Alessandro Rocco, secondo nei Cadetti Point Fight al limite dei 32 chilogrammi.

Infine, i cinque bronzi a firma di Somaya El Hayek (Senior Point Fight -65 chilogrammi), Sofia Barabaschi (Senior Point Fight +70 chilogrammi), Alessandro Dallavalle (Junior Light Contact -69 chilogrammi), Nicolò Guarnieri (Open Weight Cadetti) e Matilde Cutaia (Cadetti Point Fight- 55 chilogrammi).

