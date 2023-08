Volley – Gas Sales Piacenza, Recine e Caneschi vincono la medaglia d’oro alle Universiadi

Medaglia d’oro per Francesco Recine e Edoardo Caneschi (Gas Sales Piacenza) alle XXXI Universiadi che si sono giocate in Cina a Chengdu. L’Italia si conferma dunque medaglia d’oro alle Universiadi, in finale ha sconfitto la Polonia per 3-0 (25-23, 25-18 e 28-26).

La squadra allenata da Francesco Fanizza, dopo aver superato in semifinale la Cina, ha dunque vinto anche la Finale senza lasciare alcun set agli avversari: gara durante la quale la squadra azzurra è stata assoluta protagonista e brava in tutti i fondamentali.

Per la Nazionale maschile si tratta della terza medaglia d’oro della sua storia dopo i successi nel 2019 a Eboli e nel 1970 a Torino.

Un successo, quello ottenuto oggi a Chengdu, frutto della buona prova di tutta la squadra capace di stare sempre in testa nel corso della gara e a rimanere concentrata nei momenti chiavi del match.

L’Italia chiude i Giochi Universitari con un bilancio di cinque vittorie contro Taipei Cinese, Brasile, Argentina, Cina e Polonia e una sola sconfitta nella fase a gironi contro la Germania.

Sul terzo gradino del podio è salita la Cina che nella finale per il terzo e quarto posto ha battuto 3-0 (25-19, 25-18, 25-12) l’Iran.

Tabellino

POLONIA-ITALIA 0-3 (23-25, 18-25, 26-28)

POLONIA: Kogut 3, Woch 5, Dlski 3, Gierzot 15, Poreba 7, Kozub 1, Szymura (L). Magnuszewski, Sasak 15. Ne: Czyzowski, Abramowics. All. Luks.

ITALIA: Vitelli 4, Porro 6, Recine 3, Cortesia 11, Sala 14, Magalini 14, Catania (L). Pol, Gardini. Ne: Held, Salsi, Caneschi. All. Fanizza.

Prima volta in serie B, saranno nove i campionati di categoria

Gas Sales Piacenza prima squadra ma non solo. Alle sue spalle c’è un movimento sempre più importante, sono una novantina i ragazzi del settore giovanile che anche per quest’anno ha aperto le porte ad atleti provenienti da altre province aumentando notevolmente il numero dei ragazzi in foresteria. Saranno nove i campionati di categoria a cui la Società Biancorossa prenderà parte. La grande novità è la partecipazione al campionato nazionale di Serie B che verrà affrontato con atleti nati dal 2005 al 2008.

La formazione biancorossa, che sarà allenata per la prossima stagione dal Responsabile Tecnico Renato Barbon con secondo allenatore Rocco Dichio, è stata inserita nel girone D assieme a squadre emiliane, lombarde e venete. Previsto anche un derby con la formazione piacentina della Canottieri Ongina.

Gli altri campionati a cui prenderà parte la Società Biancorossa sono Under 12 che sarà allenata da Nicola Barbon e Teodoro Hryn, Under 13 con primo allenatore Rocco Dichio e secondo Teodoro Hryn, Under 14 allenata da Davie Aquino e Massimo Piazza, Under 15 con primo allenatore Massimo Piazzi e vice Davide Aquino, Under 17 allenata da Renato Barbon e Nicola Barbon, Under 19 allenata da Renato Barbon e Rocci Dichio. La Prima Divisione sarà allenata da Massimo Piazzi e Davide Aquino mentre la serie C da Renato Barbon e Nicola Barbon. Preparatore atletico sarà Francesco Rizzi.

Continua dunque la crescita del vivaio Gas Sales Bluenergy Volley. A coordinare il lavoro di tanti collaboratori ci sarà il nuovo responsabile del settore giovanile Fernando Cantarelli piacentino, docente di Educazione Fisica e da oltre 30 anni allenatore di pallavolo. Maestro di beach volley, in passato anche tecnico nazionale di Atletica Leggera, allenatore di Ginnastica Artistica e preparatore fisico nonché selezionatore Fipav per vari anni di rappresentative maschili e femminili di Beach Volley.

Sottolinea Cantarelli

“Ho impiegato poco tempo ad accettare la proposta presentatami da Zlatanov nei cui obiettivi ho riscontrato una marcata piacentinità. Certamente sulla mia scelta ha influito anche il prestigio di fare parte di un progetto sportivo molto importante, in continua espansione per quantità e qualità come dimostra la realizzazione della nuova Foresteria che sarà inaugurata a breve per accogliere talenti in erba di varie parti d’Italia. Ho sempre allenato avvalendomi della mia formazione di insegnante con priorità prima educative e poi tecniche, esperienza e approccio che caratterizzeranno anche questo mio nuovo percorso dirigenziale”.

Per la seconda stagione consecutiva la Società Biancorossa avrà una Foresteria per ospitare ragazzi provenienti da altre Regioni: quest’anno saranno addirittura 14 i ragazzi ospitati.

Isabella Cocciolo (AD Gas Sales Piacenza)