Volley – Gas Sales Piacenza, ripresa degli allenamenti: sabato in campo a Trento

Reduce dalla sconfitta con Cucine Lube Civitanova, Gas Sales Bluenergy Piacenza torna in palestra oggi con una doppia seduta di allenamento per preparare la sfida di sabato 8 febbraio (ore 20.30 diretta su Rai Sport e VBTV) che la vedrà impegnata al ilT quotidiano Arena di Trento con Itas Trentino.

Programma settimanale

Martedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica

Mercoledì: riposo, atletica e tecnica

Giovedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica

Venerdì: riposo, atletica e tecnica, partenza per Trento

Sabato: rifinitura, ottava giornata di ritorno di Superlega con Itas Trentino (ilT quotidiano Arena ore 20.30)

Prende il via oggi la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con Rana Verona in programma al PalabancaSport domenica 16 febbraio alle ore 16.00 e valida per la nona giornata di ritorno del campionato.

Prezzi dei biglietti per la gara

Tribuna Sforza Fogliani 100 euro

Tribuna Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)

Tribuna Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Tribuna Primogenita 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto).

Le specifiche

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1954 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2003 compreso e successivi). Gli studenti universitari dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 10 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino e potranno essere acquistati presso gli sportelli Gas Saes Energia o gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza.

Gli studenti delle scuole superiori dovranno presentarsi con il registro elettronico o altro documento attestante l’essere studente presso la biglietteria del PalabancaSport, prezzo del biglietto 7 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino.

Per le società sportive il prezzo del biglietto è 10 euro per gli adulti e 5 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it

I biglietti per la gara con Allianz Milano potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.