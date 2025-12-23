Volley – Gas Sales Piacenza, Santo Stefano in trasferta a Civitanova. Bovolenta: “Possiamo dare fastidio a tutte”

Gas Sales Piacenza per la seconda giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca sarà impegnata al Palasport di Civitanova: venerdì 26 dicembre (ore 16.00) affronterà Cucine Lube Civitanova.

Giornata di Santo Stefano in terra marchigiana per i biancorossi di coach Boninfante che reduci dalla sconfitta al tie break con Verona nell’ultima giornata di campionato, affrontano la formazione marchigiana che nei sedici precedenti tra le due squadre ha avuto la meglio per tredici volte. Tre le vittorie di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, l’ultima il 16 novembre scorso al PalabancaSport mentre gli altri due successi li ha ottenuti in terra marchigiana.

Gas Sales Piacenza arriva alla gara dopo il punto conquistato con i Verona, la Lube forte della secca vittoria con Cuneo nell’ultimo turno di campionato. In campo domani cinque medaglie d’oro all’ultimo Campionato del Mondo.

Alessandro Bovolenta, opposto Gas Sales Piacenza

“La Lube in casa non ha ancora perso una partita, sappiamo bene il valore dei nostri avversari e che la gara che ci attende sarà molto complicata e difficile. Noi sappiamo di avere delle buone potenzialità e di poter dare fastidio a tutte le squadre, dopo due partite perse al tie break abbiamo voglia di tornare a vincere. La Lube sta attraversando un buon momento e giocare nel loro palazzetto non è facile per nessuna squadra, dobbiamo dimenticare la gara dell’andata e pensare solo a fare bene le cose nella nostra metà campo”.

L’avversario Cucine Lube Civitanova

Dall’altra parte della rete c’è Cucine Lube Civitanova che occupa in classifica il sesto posto con 22 punti, ad una lunghezza da Piacenza: sette vittorie e cinque sconfitte per i marchigiani in questa Regular Season. In casa Civitanova è imbattuta: sei gare giocate, sei vittorie. Dopo la bella stagione scorsa la società marchigiana ha mantenuto la linea di continuità agli ordini del riconfermato Giampaolo Medei.

Salutati in estate Barthelemy Chinenyeze, Petar Dirlic e Adis Lagumdzija, sono arrivati Noa Duflos-Rossi, laterale francese classe 2007, l’argentino Pablo Kukartsev, unico opposto di ruolo, e il centrale belga ex Taranto Wout D’Heer. In seconda linea il capitano Fabio Balaso e il suo vice Francesco Bisotto, in regia sono stati confermati Mattia Boninfante e Santiago Orduna. Altri punti fissi rispetto alla scorsa stagione i quattro schiacciatori: Alex Nikolov, Mattia Bottolo, Eric Loeppky e Poriya Hossein Khanzadeh. Al centro Giovanni Gargiulo, l’esperto Marko Podrascanin e l’emergente Davi Tenorio.

Mattia Boninfante, palleggiatore Cucine Lube Civitanova

“Non vedo l’ora di giocare e devo pure vincere da tre punti per pareggiare il conto nelle sfide stagionali contro mio padre Dante. Di sicuro il nostro approccio dovrà essere migliore rispetto all’andata e sarà importante restare lucidi nel punto a punto, soprattutto dopo il 20.

Seppur consapevoli che pochi giorni dopo avremo un match da dentro o fuori in Coppa Italia a Perugia, dovremo focalizzarci sulla Gas Sales, che anche senza un atleta chiave in tutti i fondamentali come Simon gioca a un livello molto alto. Dovremo lottare su ogni pallone”.

Classifica

Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia p. 29; Rana Verona 28; Valsa Group Modena 25; Gas Sales Piacenza 23; Cucine Lube Civitanova 22; Allianz Milano 20; Vero Volley Monza 12; Sonepar Padova 11; MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9; Cisterna Volley 6; Yuasa Battery Grottazzolina 2.

