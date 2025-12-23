La cumpagnia dal Mulein in scena il 27 dicembre con “La fiastra ballareina!”

Sabato 27 dicembre alle ore 21 al Teatro President in scena, per la Rassegna dialettale organizzata dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, La cumpagnia dal Mulein che presenta “La fiastra ballareina!”, commedia dialettale in tre atti, con la regia di Rinaldo Casaliggi.
La commedia vede come protagonista Torquato, agricoltore benestante di dichiarati e ostentati principi morali, con la copertura di un congresso indetto a Milano in difesa delle Famiglie Cristiane, vi si reca con l’amico Tarquinio. Dopo una notte al Night Club, avendo visto esibirsi la spogliarellista Giorgetta, la va a trovare in Hotel da solo mollando l’amico Tarquinio con una scusa.
Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi le complicazioni sono dietro l’angolo, la giovane e disinvolta Giorgetta è figliastra del padre acquisito Torquato, a seguito del matrimonio in seconde nozze con la madre di lei Zaira. Con la complicità della domestica Carlotta si scopre l’insolita condizione di parentela con lo spasimante. Inoltre a complicare la situazione e gli equivoci entrano in scena la figlia Piera e il fidanzato Osvaldo, altri ammiratori di Giorgetta come il Conte di Val Piano e l’americano Jonny. Non poteva mancare il provvidenziale Don Pedar, cognato di Torquato, per riportare le pecorelle smarrite all’ovile e indicare loro la retta via.
Personaggi ed interpreti: Torquato, Rinaldo Casaliggi; Giorgetta, Lara Giovelli; Zaira, Cristina Gazzola; Tarquinio, Roberto Costa; Piera, Marta Fumi; Gigia, Carla Bisagni; Don Pedar, Efrem Maccagnoni; Conte, Danilo Covati; Jonny, Daniele Giovelli; Carlotta, Daniela Malaspina; Osvaldo Roberto Farina. Rammentatore Roberto Gazzola .
Posto unico non numerato € 12 – Soci Famiglia Piasinteina € 5 – Under 18 Gratuito
Prevendita: CITY BAR, Via Manfredi 33 da lunedì a sabato dalle ore 7 alle 19
Info e prenotazioni: tel. 351 8728156 da lunedì a sabato dalle 15 alle 19